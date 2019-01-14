V Всесоюзная Премия С.С.С.Р. Фитнес-награды для лучших в Сети Спортивных Сооружений России

Насыщенная интерактивами и оформленная в «космическом стиле» зона велкам удивляла гостей настоящими роботами, возможностью переместиться в виртуальную реальность, сфотографироваться в космическом корабле с пришельцами и получить анимированные 3D снимки на память. Дарт Вейдер, Чубака, штурмовики из Звездных войн, инопланетные существа – все они прибыли на вечеринку С.С.С.Р. и развлекали гостей. Бар-лаборатория с неземными напитками в пробирках подогревали и без того жаркий вечер.

Открытие Премии захватило дух даже самых искушенных зрителей - взлетающая вверх воздушная гимнастка, невероятное акробатическое шоу на сцене, и все это под внеземную арию Плавы Лагуны.

Торжественное вручение статуэток и грамот лучшим сотрудникам сети традиционно прошло одновременно с праздничным концертом. Наконец-то была раскрыта самая важная интрига года – лучшим клубом сети 2018 года стал С.С.С.Р. Жулебино!

Звезды российской эстрады: группа ПМ, группа Стрелки, Митя Фомин, Виктор Дорин, Оксана Почепа (Акула), Наталья Гулькина и другие поздравили лауреатов зажигательными выступлениями. А Dj Мила Рубио сыграла танцевальный сет, под который двигались абсолютно все!

Какая же космическая вечеринка без космических героев: конкурс-дефиле на лучший косплей-костюм прошел между клубами. Победителем стал Чубака из С.С.С.Р. Ткацкая.

Кроме наград и дипломов, лауреаты получили подарки от партнеров мероприятия: компаний "Живой Кофе",Scarlett,Sven.

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