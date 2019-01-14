Московские электробусы вышли на новый маршрут на востоке Москвы

Полюбившиеся москвичам электробусы вышли на новый маршрут на Востоке столицы. Как сообщает сайт мэра Москвы, с 14 января, список маршрутов этого современного городского общественного транспорта пополнился пятым по счету. Электробусы №83 курсируют от Уссурийской улицы по Хабаровской, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро «Преображенская площадь». Ежедневно на маршруте будет шесть автобусов.

- Каждый день в городе работают более 40 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров, — рассказал заместитель Мэра Москвы, Максим Ликсутов.

Напомним, электробусы начали ходить в столице в прошлом году . С сентября они работают на маршруте № 73 — от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря курсируют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы ( маршрут № 80 ) и от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ» ( маршрут № 73 ). Бывший автобусный маршрут № 649 — от Ясного проезда до Осташковской улицы — теперь полностью обслуживается электробусами.

ЗНАЙ!

Низкопольный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем есть пандусы для маломобильных людей, системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.