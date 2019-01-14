2019-01-14T19:36:57+03:00
Происшествия

Псих из Татарстана «заминировал» три московских аэропорта

Мужчине грозит принудительное лечение
Анастасия ВАРДАНЯН
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В ближайшее время шутник будет направлен на принудительное лечениеВ ближайшее время шутник будет направлен на принудительное лечениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящий переполох в крупнейших аэропортах Москвы - "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" утром в понедельник, 14 января, устроил телефонный звонок в полицию. Мужской голос заверил, что вот-вот там прогремят взрывы. По тревоге были подняты экстренные службы, но паника оказалась напрасной. Установить личность звонившего удалось еще до того как было принято решение об эвакуации пассажиров.

Оказалось, что телефонный террорист родом из Татарстана. 35-летний мужчина своими выходками хорошо знаком местным полицейским. Он ни раз «минировал» местные школы, больницы, поликлиники и вот добрался до столицы. Правда и на этот раз ему все сойдет с рук. Дело в том что телефонный террорист психически нездоров. Уголовного наказание ему не грозит.

- Он состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре, - сообщили «КП» в пресс-службе управления на транспорте МВД России.

В ближайшее время шутник будет направлен на принудительное лечение.

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В СМИ днем 14 января появилась информация о "минировании" ТЦ "Охотный ряд" и аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Якобы полиция проверяет их после анонимных звонков с угрозами (подробности)

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