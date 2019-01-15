29-летний директор салона связи «Евросеть» найден мертвым в московском лесу

Трое суток полицейские и волонтеры искали пропавшего 29-летнего директора одного из салонов связи «Евросеть» Дмитрия Ефимова. Молодой мужчина в последний раз вышел на связь с друзьями 12 января и как под землю провалился. Жил он в районе Мосрентгена, именно там и была развернута поисковая операция.

- Тело мужчины было обнаружено в лесополосе в районе 21 километра Киевского шоссе, - сообщили «КП» в волонтеры поискового отряда.

По одной из версий, причиной смерти могло стать переохлаждение. Следов насилия на теле не обнаружено. Однако с выводами спешить не стоит. Тело погибшего направлено на экспертизу.

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По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в СУ СК РФ по Москве.

По словам друзей, погибший вел здоровый образ жизни и не злоупотреблял алкоголем.