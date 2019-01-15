Число врачей в Москве увеличилось на 2 тысячи человек за два года

В столичных клиниках стало больше врачей. За последние два года прибавилось две тысячи медицинских специалистов. При этом фактическая обеспеченность Москвы врачами выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах. Информация об этом опубликована на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

«В СМИ продолжает появляться недостоверная информация о результатах развития системы здравоохранения в Москве, в частности - некорректная интерпретация результатов проверки контрольно-счетной палаты Москвы, - говорится на сайте ведомства. - Материалы содержат неполные данные и искажают действительность, в связи с чем департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врачей на 10 тысяч населения, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32)».

В ПОЛИКЛИНИКАХ СТАЛО БОЛЬШЕ ПЕДИАТРОВ И ХИРУРГОВ

В опубликованных данных учитываются все работающие в городе учреждения, где москвичам оказывают бесплатную высокотехнологичную медпомощь. В этом списке - клиники департамента здравоохранения столицы, федеральные и ведомственные медицинские центры, институты, академии и другие организации.

Кстати, новых врачей в столице больше всего набирали в клиники в основном в 2018 году. Причем отметим, специалистов стало больше по самым востребованным специальностям. «В городских поликлиниках, укреплению которых уделяется приоритетное значение, это врачи общей практики (плюс 344 человека в 2018 г.) и врачи-педиатры (плюс 203 человека в 2018 г.)», - приводят статистику в департаменте здравоохранения Москвы.

Кроме того, дополнительные врачи, в которых чаще нуждаются пациенты, теперь принимают и в городских стационарах. К примеру, это врачи таких специальностей, как анестезиолог-реаниматолог (их стало больше на 143 человека), хирург (плюс 57 человек), онколог (плюс 42 человека).

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРИЕМА У КАБИНЕТА - НЕ БОЛЕЕ ВОСЬМИ МИНУТ

Еще одним подтверждением того, что в Москве нет дефицита врачей, стали данные о доступности самых популярных у пациентов врачей - терапевтов, врачей общей практики и педиатров.

По данным столичных властей, сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85%. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7 - 8 минут.

Участковых врачей в районных поликлиниках тоже становится больше. Для этого правительство Москвы вместе с ведущими медицинскими вузами запустило проект «Школа профессионального роста». Среди участников проекта отбирают лучших студентов старших курсов и подписывают с ними соглашение. Будущим медикам выплачивают дополнительную стипендию и обучают в так называемых «боевых» условиях в тех поликлиниках, где они будут работать после окончания вуза. Сейчас 53 молодых специалиста успешно завершили стажировку и уже работают. В 2019 году городские поликлиники планируют взять еще 138 молодых врачей.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТ БЕСПЛАТНО

Для горожанам стала удобнее стационарная и специализированная помощь врачей. За последние три года в больницах Москвы более чем на 400 тысяч человек выросло количество москвичей, поправивших здоровье по ОМС. А вылеченных детей в клиниках столицы стало больше почти в два раза.

Проще теперь получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) как москвичам, так и жителям из других городов России, приехавших на лечение в Москву. Для столичных врачей не проблема сделать при необходимости больше операций. Их проводят при самых разных болезнях. Всего ВМП можно получить в 48 городских стационарах. В них пациентам положены около 1500 видов помощи по 20 направлениям. В итоге за последние пять лет в Москве количество ВМП выросло более чем в три раза. И главное - все бесплатно для москвичей! Для этого, к примеру, в 2018 году правительство Москвы впервые дополнительно выделило 2,7 миллиардов рублей на передовую лучевую терапию при онкологии. Причем эта сумма позволила лечить горожан не только в столичных поликлиниках и стационарах, но и в 10 федеральных медицинских центрах. Эту современную и бесплатную помощь для москвичей будут улучшать и дальше.

КОНКРЕТНО

Какую высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получают москвичи

- Комплексное лечение пациентов с обширными ожогами

- Установка стентов в коронарные артерии при остром инфаркте миокарда

- Применение самых последних технологических методик при лечении заболеваний сосудов головного мозга

- Различные малоинвазивные операции с использованием микроскопа

и эндоскопической техники на позвонках и межпозвоночных дисках

- Самые разнообразные видеоэндоскопические вмешательства на внутренних органах

- Аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения и многие другие.

КСТАТИ

По решению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года в столице проводятся закупки современных препаратов для лечения больных хроническим вирусным гепатитом С.

В 2019 году увеличены закупки вакцин для профилактики социально значимых заболеваний. В частности, будет закуплено 100 тыс. доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции, главным образом, у детей в возрасте до 6 лет. Закупка 55 тыс. доз вакцины против вируса папилломы человека позволит сделать прививки 27,5 тыс. подросткам в возрасте 12 лет и предотвратить развитие рака аногенитальной области. Еще одним направлением улучшения бесплатного лекарственного обеспечения в 2019 году будет закупка самых современных пероральных антикоагулянтов.

ЦИФРЫ

За 2018 год в столице высокотехнологичная медицинская помощь оказана почти 140 тыс. пациентов. Это на 10 тысяч пациентов больше, чем годом ранее. При этом свыше 81 тыс. человек получили помощь в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы.

Только за последние 5 лет столичные поликлиники получили порядка 3 тысяч единиц медицинского оборудования на сумму более 2 млрд. рублей. Среди них - рентгенодиагностические аппараты, маммографы, флюорографы, системы ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование.

Более 1,7 млн. жителей Москвы имеют право на получение государственной социальной помощи, в том числе на льготные лекарственные препараты. Только в 2018 году в бюджете правительства Москвы на эти цели выделено более 27,4 млрд. рублей. А перечень льготных лекарств по международным наименованиям составляет 1300 позиций - самый широкий в стране, значительная часть из которых современные эффективные лекарственные препараты, в том числе лекарства нового поколения.

Более 15 млн. льготных рецептов по более чем 6 тыс. наименованиям ежегодно выписывают московские врачи. При этом 99% этих рецептов обеспечивается в день обращения. А 1% рецептов попадают на так называемое отсроченное обслуживание и по ним пациенты должны получить лекарства в течение 10 - 15 рабочих дней с момента обращения в аптеку.