Наше Подмосковье. Где окунуться в купель на Крещение Господне

В ночь на 19 января десятки тысяч верующих соберутся у водоемов, чтобы стать частью одной из самых известных православных традиций - окунуться в ледяную воду. Это символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В Московской области в нынешнем году подготовили более 200 мест для крещенских купаний. 63 купели находятся у храмов, церквей и священных источников, остальные - на прудах, озерах и реках.

- Мы традиционно в территориях готовим купели. И этот год - не исключение, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании областного правительства. - 222 крещенские купели будут подготовлены в этом году. Конечно, традиционно в эту крещенскую ночь на наш правоохранительный блок ложится дополнительная ответственность, потому что безопасность очень важна при общественных мероприятиях. Я прошу обратить на это серьезное внимание.

Ранее начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин отмечал, что все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду.

- Везде организовано дежурство спасателей и медиков, - заявил Полетыкин. - В обеспечении безопасности жителей и гостей региона будут задействованы около 2000 человек и около 600 единиц техники.

Мы же подготовили топ-5 самых популярных купелей в святых местах Подмосковья.

ЗВЕНИГОРОД: ИСТОЧНИК ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ. Фото: Фотобанк Лори

ЗВЕНИГОРОД: ИСТОЧНИК ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ

Святой источник имени Звенигородского чудотворца, где оборудована купель, находится примерно в 700 метрах от стен знаменитого Саввино-Сторожевского монастыря - нужно только спуститься с холма по дорожке.

Как известно, Звенигородский чудотворец Савва был одним из первых учеников Сергия Радонежского. Большую часть своей жизни он прожил в Троицком монастыре, ставшем позже лаврой. Нынешний монастырь в Звенигороде был заложен им на горе Сторожи в 1390-х годах.

Время начала купаний: 23.00.

ЧЕХОВ: ТАЛЕЖ . Фото: Елена Рассказова

ЧЕХОВ: ТАЛЕЖ

Мужскому монастырю Свято-Вознесенская Давидова пустынь более пятисот лет. Согласно летописям преподобный Давид основал его на берегу реки Лопасня в далеком 1515 году. Сегодня это место также известно как Талеж - по названию села, которое находится рядом. Здесь хранятся более 200 частиц мощей угодников Божиих (в том числе - апостолов Марка, Луки и Матфея), а также частица Гвоздя Распятия Христова. Сюда круглый год приезжают паломники.

На Крещение крытая купель будет оборудована на территории подворья монастыря, на здешнем святом источнике, который славится своей целебной водой.

Время начала купаний: 23.00.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ: ИОРДАНЬ НА ИСТРЕ.Фото: Евгения ГУСЕВА

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ: ИОРДАНЬ НА ИСТРЕ

Ново-Иерусалимский монастырь, как известно, один из самых почитаемых в русском православии. В середине XVII века его основал патриарх Никон. Зодчие постарались воссоздать здесь комплекс святых мест Палестины.

Каждый год на Крещение в Новом Иерусалиме собираются на службу многие тысячи верующих. А монастырскую иордань традиционно оборудуют на реке Истра.

Время начала купаний: 20.00.

ЗАРАЙСК: БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ. Фото: Андрей Быков

ЗАРАЙСК: БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ

Это место - одно из самых популярных во время крещенских купаний в Подмосковье. Купель оборудована прямо в домике-купальне, построенном вокруг родника. Место удивительное. По легенде, сам источник появился здесь в 1225 году - на этом месте здешний удельный князь получил икону Николая Чудотворца. Ныне эта святыня хранится в музее Зарайского кремля.

К слову, два года назад Белый Колодец был включен Ростуризмом в число самых интересных мест России для крещенских купаний.

Время начала купаний: 0.00.

СЕРГИЕВ ПОСАД: ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ. Фото: Фотобанк Лори

СЕРГИЕВ ПОСАД: ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ

Гремячий Ключ у деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском районе иногда еще называют единственным подмосковным водопадом. Дело в том, что вода здесь бьет из расщелины с высоты около 20 метров. По легенде, больше 600 лет назад на этом месте молился об объединении русского народа святой Сергий Радонежский. По окончании молитвы произошло чудо - из-под земли начал бить чистый родник.

На Крещение здесь можно не только окунуться в воду, но и набрать целебной святой воды.

Время начала купаний: 23.00.

Семь советов МЧС

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Московской области продолжается большая программа «Зима в Подмосковье». Это масштабный путеводитель по самым популярным туристическим маршрутам региона. Паломническое направление традиционно является одним из самых востребованных. Например, самый популярный у российских и зарубежных туристов город Подмосковья - Сергиев Посад, центр русского православия с крупнейшим в России мужским монастырем, лаврой, великолепными храмами и намоленными в течение сотен лет местами. Также в число самых посещаемых объектов входят Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре и Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде.

Информацию о самых интересных местах и ближайших мероприятиях вы можете найти на сайте welcome.mosreg.ru и в Инстаграмме @turiz_mo.

Полный список купелей, подготовленных в Московской области для крещенских купаний во всех муниципалитетах, можно найти на официальном сайте губернатора воробьев.рф.