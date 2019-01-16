2019-01-16T13:02:28+03:00
Общество

В новогодние праздники в роддомах Москвы появились на свет 2466 детей

Большинство новорожденных - мальчики
Светлана ВОЛКОВА
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Большинство родившихся в длинные новогодние выходные - мальчики.Большинство родившихся в длинные новогодние выходные - мальчики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В столичных роддомах в новогодние праздники родилось 2466 детей. При этом, по данным Департамента здравоохранения Москвы, среди новорожденных - 20 двоен. Все больницы и акушерские стационары работали во время зимних каникул в обычном круглосуточном режиме.

- Врачи стараются, чтобы роды проходили максимально комфортно для мамы и малыша, а их здоровье находилось под надежным контролем, - сказал руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. - Сегодня наши роддома и перинатальные центры обладают для этого всем необходимым современным оборудованием. В них работает квалифицированный персонал, который владеет самыми эффективными методиками.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, уже не первый год большинство родившихся в длинные новогодние выходные - мальчики. Их среди новорожденных - 1356. Чаще всего будущие родители выбирали для родов три городских роддома - при больнице № 29 имени Баумана (здесь мамами стали 226 москвичек), при больнице имени Юдина и при больнице имени Виноградова.

Каждой семье, родившей малыша в родильном доме Москвы, полагается подарок от столичного правительства - коробка с приданым для новорожденного. Если родители приехали из другого региона и у них нет прописки в Москве, подарочный набор им выдадут только после оформления свидетельства о рождении ребенка в роддоме. В коробке - 44 универсальных предмета, среди которых комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и ножницы и другие полезные для младенца вещи.

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