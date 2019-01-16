Шестилетняя девочка умерла в московском реабилитационном центре, проглотив воздушный шарик

Обычный воздушный шарик стал причиной смерти шестилетней Ани*, которая проходила курс реабилитации в центре помощи детям инвалидам в Бутово. Все произошло вечером во вторник, 15 января в спальне девочек. Перед сном они принялись шалить и играть с воздушными шарами, которыми были украшены стены.

Один из воздушных шариков Анюта попыталась надуть и во время этого процесса проглотила его. Помочь задыхающейся малышке пытались другие дети, а потом и медицинская сестра центра, которая прибежала, услышав детские крики. Но ,увы, реанимировать девочку не удалось.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас следователи допрашивают воспитателей центра и пытаются понять кто именно не уследил за ребенком. Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

Тем временем приемные родители девочки не спешат с обвинениями. Дело в том что Аня страдала несколькими серьезными заболеваниями. По их словам, девочка была очень активной и уследить за ней было очень сложно.

- Она была сложным ребенком, но была борцом и искала любовь и ласку, иногда отталкивая от себя, - рассказала мама девочки Лариса Дорохина. - Мы впервые отправили ее на реабилитацию, до этого она всегда была с нами. Очень жалеем, что такое случилось, но никого не виним.

Мама девочки Лариса Дорохина и её дети. Фото из личного архива

Похороны девочки пройдут в четверг, 17 января. Все расходы взял на себя реабилитационный центр.

Многодетная семье Дорохиных сейчас воспитываются 11 детей с различными заболеваниями , в том числе и ВИЧ-инфекцией.