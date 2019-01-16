Клиенты Tele2 смогут бесплатно посещать МАММ весь год

Партнерство с МАММ соответствует стратегии Tele2 «Другие правила», которая делает акцент на запуске инновационных сервисов и создании нестандартных решений для абонентов. Tele2 не ограничивается ролью поставщика услуг мобильной связи и поддерживает увлечения своих клиентов в сфере искусства. Так, оператор выступает соорганизатором значимых культурных проектов и предлагает клиентам преимущества при посещении выставок, арт-фестивалей и образовательных программ.

Абоненты Tele2 продолжат пользоваться привилегиями при посещении МАММ. В прошлом году клиенты ежемесячно получали второй входной билет в подарок, а в этом смогут бесплатно ходить в музей без каких-либо ограничений. Клиентам оператора также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.

Кроме того, второй год подряд в рамках стратегического партнерства Tele2 и МАММ будут проводить совместные выставочные проекты с применением новых технологий. Ранее музей и Tele2 успешно организовывали совместные инсталляции, лекции по истории искусства и закрытые экскурсии для абонентов оператора.

В 2018 году Tele2 принимала активное участие в культурной жизни столицы. Оператор поддерживал такие мероприятия, как «Ночь в музее», проект «TVоя Москва», музыкально-поэтический фестиваль Soloma, гастрономический фестиваль «О да! Еда!» и другие. Звездными авторами закрытых экскурсий для абонентов Tele2 стали Тутта Ларсен, Алиса Гребенщикова, Константин Крюков и Андрей Малахов. В летние месяцы оператор организовал кинопоказы в подмосковных городах, которые посетили порядка 50 тыс. человек. В центре Москвы Tele2 построила онлайн-парк, где проходили кинопоказы, мастер-классы и музыкальные сеты.

Подробная информация о событиях в МАММ доступна на сайте музея.

Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва»:

«Первый год партнерства с музеем показал, что проекты в области современного искусства высоко востребованы нашими абонентами. Мы стараемся поддерживать увлечения клиентов и предлагать как можно больше возможностей для интересного и разнообразного досуга. Продолжение партнерства с МАММ, модным и высокотехнологичным музеем, стало закономерным шагом в этом направлении. Реализуя стратегию «Другие правила», мы предлагаем принципиально новый формат знакомства с произведениями искусства – с использованием современных технологий и интерактивных решений».

Ольга Свиблова, директор «Мультимедиа Арт Музея, Москва»:

«Для музея всегда важно заинтересовывать зрителя, создавать ту информационную платформу, которая будет актуальна для современного человека. Комплектование коллекций, экспонирование предметов искусства – объемный, трудоемкий процесс, в котором огромную роль играет поддержка «извне». Поэтому для «Мультимедиа Арт Музея, Москва» невероятно важно сотрудничество с таким надежным партнером, как Tele2. Наш музей особенно ценит возможность использования мультимедийных технологий, стремясь к интерактивному взаимодействию с посетителем. Tele2 отлично понимает наши стремления, помогая в развитии музейного дела, организации уникальных проектов, привлечении людей к миру искусства и способствуя простому человеческому общению, которое необходимо в эпоху технологий».