2019-01-16T15:16:44+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности Москвы врачами

Медиков в столице стало больше за последние два года
Анна МИХАЙЛОВА
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На этой неделе в СМИ появились данные столичного департамента здравоохранения об обеспеченности столицы врачами. Эти цифры подтвердил председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Москвы Виктор Двуреченских. Вместе с тем он признал, что ранее ведомство допустило некорректность в подсчетах числа специалистов в городе.

- Там некорректность действительно допущена, и она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники, - заявил Виктор Двуреченских АиФ.ru. - Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму.

По его словам, при подсчете учитывались данные федерального статистического наблюдения за 2017 год. «Аналогичных сведений по прошлому году пока нет - они появятся не ранее конца первого квартала текущего года», - уточнил глава Контрольно-счетной палаты Москвы.

Как пояснили в столичном департаменте здравоохранения, появившиеся в сети первоначальные публикации с данными о количестве врачей в столице основывались на некорректной интерпретации результатов проверки КСП Москвы. Теперь департамент разъяснил, что в клиниках Москвы врачей не только не стало меньше, а наоборот - за последние два года на работу в медицинские учреждения столицы приняли дополнительно 2 тысячи специалистов.

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