Сергей Собянин: «Если размажем деньги по территории России, то никакого прорыва не будет»

В столице с 15 по 17 января проходит Гайдаровский форум. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Сегодня, 16 января, на форуме выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Публикуем основные цитаты.

«НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ ВЛОЖЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ МОСКВА ПОЛУЧАЕТ ТРИ РУБЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

- Без развития крупных агломераций, без концентрации инвестиций там, никакого роста ни инновационной экономики, ни производительности труда не будет. В этом я убежден.

Я почему говорю про большие города и агломерации: там это очевидный тренд, современный, мировой тренд. И если мы все деньги снова размажем ровным слоем на наших миллионах километров территорий, то никакого прорыва не будет. Но если эти инвестиции вложить в крупные городские агломерации, то они дадут толчок в пять-шесть раз больше.

За предыдущие годы мы пережили достаточно серьезную турбулентность - кризис за кризисом. Тем не менее мы сделали приоритетом развитие инфраструктуры Москвы. На каждый рубль, который мы вкладываем, мы получаем три рубля инвестиций вне зависимости от кризисных ситуаций.

«В СТОЛИЦЕ РАЗВИВАЮТСЯ УСЛУГИ И ТУРИЗМ»

- В экономике большую роль будут играть услуги. На примере Москвы это очень хорошо видно. У нас доля промышленности уменьшается, а доля услуг увеличивается. IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Нормальный тренд. Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека - вот что должно происходить.

«НАЦПРОЕКТЫ ПОВЫШАЮТ КОМФОРТ В ГОРОДАХ»

- Задачи национальных проектов Москва успешно решает в государственных программах развития столицы. Например, в здравоохранении и образовании. Один из проектов - комфорт и удобство проживания в наших городах. Кстати, впервые появился проект, связанный с комфортной средой. Он подразумевает формирование другой атмосферы, другого настроя и отношения к месту, где ты живешь. Это, мне кажется, еще более важно, чем рассказывать о том, какие проекты мы разработали. Это реальные результаты в реальных сферах.

ЦИФРА

Каждый седьмой житель Москвы работает вплоть до 70 лет, а каждый четвертый москвич пенсионного возраста - до 65 лет.

Из выступления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой на Гайдаровском форуме 16 декабря 2019 г.

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