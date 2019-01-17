В Москве блогеры перекрыли движение по Новому Арбату, чтобы снять клип

Пользователи социальных сетей обсуждают новый клип популярных блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. Волнует людей вовсе не визуальный ряд, не отличающийся оригинальностью, и уж тем более не звук, качество которого оставляет желать лучшего, а перекрытие дороги в центре столицы, организованное артистами.

- Ради этого «шедевра» стоило перекрывать движение в центре города? - задаются вопросом москвичи.

Ответ на него уже очень скоро дадут сотрудники полиции. Содержание видеоклипа сейчас изучают в московской Госавтоинспекции. Судя по всему, дефицита доказательств не будет.

Блогер Карина Лазарьянц.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На кадрах хорошо видно как три роскошных иномарки перекрыли движение по улице Новый Арбат. Они полностью заблокировали три полосы. Перед иномарками танцевали и пели блогеры. Но их старания никого не впечатлили.

Столичная полиция уже готовит вопросы к авторам скандального видео.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пара минут и улицу сковала пробка. Возмущенные картиной водители матерились, жали на автомобильные клаксоны и грозились вызвать полицию. Но блогеры оказались не из робкого десятка. Им было весело и гаишников они явно не боялись.

- Приедут менты запрыгнем в тачки и готово, — то ли в шутку, то ли всерьез заявил в процессе съемки Давид.

Блогер Давид Манукян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам очевидцев все продолжалось около часа. Дальше возмущений автомобилистов дело не пошло. В полицию в тот день никто из них так и не позвонил.

Напомним, в октябре прошлого года похожий случай произошел на МКАД. Певица Оксана Яковлева, жена подмосковного депутата, так же создала пробку ради съемок клипа. После разбирательства она была оштрафована на 20 тысяч рублей.