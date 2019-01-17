2019-01-17T14:51:00+03:00
Происшествия

67-летняя москвичка умерла в одном из кафе ГУМа

По одной из версий, женщина могла подавиться едой
Анастасия ВАРДАНЯН
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Одном из кафе ГУМа скончалась посетительница.Одном из кафе ГУМа скончалась посетительница.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем в среду, 16 января, стало плохо посетительнице кафе «Фестивальное», расположенном в ГУМе. На глазах перепуганных очевидцев москвичка начала задыхаться. Официант сразу вызвала скорую, а кто-то из посетителей попытался оказать бедняге первую помощь. Но чудо не случилось. 67-летняя женщина умерла.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Москве.

Признаков насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружено. Точную причину установит вскрытие. По одной из версий, женщина могла подавится едой. По другой, причиной могли стать проблемы с сердцем.

Известно что в кафе в день смерти москвичка была со своей подругой. Женщины делали покупки, после чего решили вместе пообедать.

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