67-летняя москвичка умерла в одном из кафе ГУМа

Днем в среду, 16 января, стало плохо посетительнице кафе «Фестивальное», расположенном в ГУМе. На глазах перепуганных очевидцев москвичка начала задыхаться. Официант сразу вызвала скорую, а кто-то из посетителей попытался оказать бедняге первую помощь. Но чудо не случилось. 67-летняя женщина умерла.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Москве.

Признаков насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружено. Точную причину установит вскрытие. По одной из версий, женщина могла подавится едой. По другой, причиной могли стать проблемы с сердцем.

Известно что в кафе в день смерти москвичка была со своей подругой. Женщины делали покупки, после чего решили вместе пообедать.