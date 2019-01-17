Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе

В Москве открыли движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улице Академика Курчатова. Для ее создания пришлось построить 511 метров дорог. Теперь должна улучшиться дорожная ситуация на Волоколамском шоссе и транспортная доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево. На запуске левоповоротной двухполосной эстакады 17 января присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамского шоссе одного из самых проблемных в столице. Для начала сделали примыкание Волоколамки и Ленинградки, сделали сложнейшие тоннели. Затем провели реконструкцию магистрали в районе "Спартака". Четвертым этапом будет реконструкция развязки на МКАДе и прилегающих улиц. Сегодня заканчиваем еще один этап - от МЦК до улицы Академика Курчатова, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках создания эстакады построили 511 метров дорог.Фото: Алиса ТИТКО

Как отметил мэр города, были достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотной эстакадой, которая теперь в разы уменьшит автопробег личного и общественного транспорта.

- Эстакада закончена на год раньше, что позволит уже улучшить транспортную ситуацию в этом районе, - добавил Сергей Собянин.

Таким образом, уже сейчас водители, двигающиеся в сторону области, смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк 2,5 км до Канала имени Москвы и обратно.

Новая эстакада является частью большого проекта по реконструкции вылетной магистрали Волоколамского шоссе. Уже большая часть работ завершена. Осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАДом и участок дороги от МКАДа до реки Сходня. Полностью работы планируют завершить в 2021 году.

КОНКРЕТНО

Реконструкция Волоколамского шоссе от "Сокола" до МКАД (восемь участков, из них на шести работы завершены):

- в начале Волоколамского шоссе построили Алабяно-Балтийский тоннель;

- на участке шоссе от МЦК до станции метро "Сокол" были построены/ реконструированы дороги общей протяженностью 12,12 км;

- для запуска движения на МЦК была проведена реконструкция автомобильного и трамвайного путепроводов и прилегающих участков Волоколамского шоссе;

- для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" построены дороги общей протяженностью 295 м;

- на участке шоссе от ул. Академика Курчатова до МЦК была реконструирована разворотная эстакада с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова;

- на участке шоссе от реки Сходня до Канала имени Москвы были построены/реконструированы дороги общей протяженностью 4,33 км;

- в настоящее время продолжаются работы на двух участках Волоколамского шоссе: от МКАД до реки Сходня и на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.