Шереметьево вошел в топ-10 хабов Европы

Международный аэропорт «Шереметьево» впервые в своей истории вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы по объему пассажиропотока и при этом, по данным Bloomberg, продемонстрировал самые высокие темпы роста.

- Количество обслуженных пассажиров в 2018 году увеличилось на 14,3% и достигло 45 млн 836 тысяч человек, - рассказали в дирекции по связям с общественностью «Шереметьево».

Достичь такого эффекта получилось с помощью роста объемов и расширения маршрутной сети авиакомпаний (открыты рейсы по 23 направлениям) и приход новых авиаперевозчиков. В 2018 году полеты из «Шереметьево» начали авиакомпании: Azur Air, British Airways, Cham Wings, «Россия» и «Уральские авиалинии». Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет свыше 220 направлений. Пассажиропоток также был увеличен из-за проводимого в 2018 году Чемпионата мира по футболу — туристы летели на футбол со всех точек мира.

Статус самого оживленного европейского хаба в топ-10 сохранил лондонский аэропорт «Хитроу». На втором месте — парижский «Шарль-де-Голль», на третьем — амстердамский «Схипхол».

Напомним, согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG «Шереметьево» признан мировым лидером по пунктуальности в 2018 году. Анализ проводили среди категории аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 млн до 30 млн человек.