2019-01-17T19:33:04+03:00
Общество

В сильную метель улицы Москвы чистят 7 тысяч снегоуборочных машин

По прогнозам синоптиков снегопад продлится до 3 часов ночи
Светлана ВОЛКОВА
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17 января, сильный снегопад продлится до 2 - 3 часов ночи17 января, сильный снегопад продлится до 2 - 3 часов ночиФото: Алексей ФОКИН
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Обрушившийся на Москву около 13.30 четверга, 17 января, сильный снегопад продлится до 2 - 3 часов ночи. Такой прогноз дают синоптики.

- За это время в Москве ожидается прирост снега до 5 сантиметров, - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с начала января в городе выпал уже 31 сантиметр снега при месячной норме 37 сантиметров. С началом сегодняшнего снегопада улицы города вышли чистить около 7 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники.

- В Москве провели противогололедную обработку дорог и общественных пространств, - объяснил глава Комплекса городского хозяйства. - Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворов, пешеходных зон.

Как отметил заммэра, под особый контроль коммунальные службы взяли очистку от снега подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, зданиям торговли и социальной сферы.

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