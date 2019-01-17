Где покататься на лыжах в Москве-2019

Не обязательно уезжать из Москвы, чтобы вдоволь покататься на горных лыжах или сноуборде. В столице есть трассы, где можно кататься даже в вечернее время. Рассказываем, где можно покататься только со своими лыжами, а где дают напрокат.

Ново-Переделкино

Здесь два склона средней сложности, в вечернее время они освещены. Есть бесплатная парковка, раздевалка с туалетом и автоматами кофе. Также открыт сноуборд-парк. С 5 февраля должны открыть прокат оборудования и кафе с горячей едой.

ГДЕ: Проектируемый проезд 635, д. 9, стр. 1. Ближайшая станция метро «Площадь Гагарина».

КОГДА: понедельник — нет катаний, вторник-пятница — 20.00-22.00, суббота — 16.00-21.00, воскресенье — 14.00-20.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники бесплатно до 5 февраля, нужно приезжать со своими лыжами.

Куркино

Два склона среднего уровня, в вечернее время — освещены. Есть бесплатная парковка и кафе. С 5 февраля должны открыть прокат оборудования.

ГДЕ: Куркинское шоссе, вл. 25А, долина реки Сходня. Ближайшая станция метро «Планерная».

КОГДА: понедельник-пятница — 20.30-22.00, cуббота — 11.00-22.00, воскресенье — 18.00-22.00

СТОИМОСТЬ: подъемники бесплатно до 5 февраля, нужно приезжать со своими лыжами.

Севастопольский проспект

Находится в экологически чистом районе Москвы, недалеко от природного заказника «Битцевский парк». Разрешено катание на лыжах на двух трассах и сноуборде. На территории есть медпункт и раздевалка, где можно купить кофе в автомате. С 5 февраля должны открыть прокат оборудования.

ГДЕ: Севастопольский проспект, напротив вл. 66. Ближайшая станция «Ясенево».

КОГДА: понедельник — нет катаний, вторник, четверг — 11.00-14.00, cреда и пятница - нет катаний, cуббота и воскресенье — 16.00-20.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники бесплатно до 5 февраля, нужно приезжать со своими лыжами.

КАНТ

Это самый большой и популярный комплекс в Москве, где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Все трассы оснащены подъемниками и освещаются в пасмурную погоду и вечернее время. Здесь есть теплая раздевалка, камеры хранения, прокат, ресторан, кафе и бары, зоны для отдыха.

ГДЕ: Электролитный проезд, дом 7, корпус 2. Ближайшая станция метро «Нагорная».

КОГДА: понедельник — 14.00-23.00, вторник-воскресенье — 9.00-23.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники — 40 рублей в будние дни, 95 рублей в выходные дни, прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) — 830 рублей в час. Залог за комплект лыж — денежный (20 000 рублей) или документы (паспорт РФ, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС).

Крылатское

На холме три склона для горнолыжного спорта и тюбинговый склон состоящий из четырех желобов. Так же, есть трасса для беговых лыж. На территории комплекса есть раздевалки, пункт проката инвентаря и кафе.

ГДЕ: улица Крылатская, д. 1. Ближайшая станция метро «Крылатское», от нее пешком или автобусом №829 до остановки «Гребной канал».

КОГДА: Понедельник — 14.00-23.00, вторник—пятница — 9.00-23.00, выходные и праздничные дни — 8.00-23.30.

СТОИМОСТЬ: подъемники — 50 рублей, прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) — 900 рублей в час. Залог за комплект лыж — 15 000 рублей или водительское удостоверение.

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