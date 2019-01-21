Бесплатный набор с приданым для новорожденного в Москве 2019: Кому выдают, какие документы принести

Скоро в нашей семье ожидается пополнение. Мы с супругой живем в другом городе. Недавно я приехал в Москву в длительную командировку и супруга вместе со мной. Поскольку в ближайшее время будем жить в столице, решили здесь и рожать. Слышали, что в московских роддомах семьям при выписке выдают коробку с бесплатным набором вещей для младенца. Хотелось бы узнать, полагается ли такая помощь в столице приезжим семьям, родившим здесь детей, и нужны ли для этого какие-то документы?

Дмитрий Орлов. Юго-Восточный округ.

При выписке из столичного роддома бесплатный набор с приданым для новорожденного в Москве 2019 могут получить родители, усыновители или опекуны новорожденного. Об этом рассказали в столичной мэрии. Причем хотя бы у одного из них должна быть постоянная прописка в Москве. Но, если ребенок появился на свет в столичном роддоме, начиная с 13 ноября 2018 года, и его рождение зарегистрировано в столице, тогда коробку с вещами дадут независимо от места жительства родителей (согласно постановлению правительства Москвы № 1366-ПП от 13.11.18 г.). Если одновременно родились двое, трое или больше детей, наборы выдают на каждого ребенка. При этом деньги вместо подарка получить нельзя.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНЕСТИ

Бесплатный набор с приданым для новорожденного в Москве 2019 можно получить в роддоме:

- в день выписки матери и ребенка из роддома;

- в день выписки матери без ребенка, который остается с роддоме для лечения и наблюдения или переводится в другой медцентр;

- в день выписки ребенка из роддома без матери.

Обратите внимание! Если детское приданое получать в роддоме будет зарегистрированный в Москве отец ребенка, тогда с собой ему нужно принести такие документы:

- паспорт;

- документ, подтверждающий место жительства в столице (если в паспорте нет такой отметки);

- свидетельство о браке с матерью новорожденного ребенка.

Если рождение ребенка зарегистрировано в Москве, и при этом его родители прописаны в другом городе, тогда для получения набора для новорожденного одному из родителей потребуются паспорт и свидетельство о рождении ребенка, в котором он указан родителем ребенка.

ПОДАРОК ДЛЯ МЛАДЕНЦА МОЖНО ВЗЯТЬ И НЕ В РОДДОМЕ

В течение двух месяцев после рождения ребенка бесплатный набор с приданым для новорожденного в Москве выдадут в отделе соцзащиты того района, где постоянно или временно зарегистрированы родители новорожденного, в таких случаях:

- родители по какой-то причине не получили детское приданое в роддоме, при том что хотя бы один из них зарегистрирован по месту жительства в Москве или государственная регистрация рождения ребенка состоялась в Москве;

- ребенок родился в другом городе России или в другой стране, но хотя бы у одного из родителей есть постоянная регистрация в Москве;

- ребенок появился на свет не в роддоме без дальнейшей госпитализации матери и ребенка в роддом или с дальнейшей госпитализацией в медцентры другого профиля. При этом хотя бы у одного из родителей есть постоянная регистрация в Москве;

- у матери ребенка нет постоянной регистрации в Москве и зарегистрированного брака с отцом ребенка, у которого есть постоянная прописка в столице, но он оформил отцовство в отношении ребенка;

- постоянно прописанная в Москве мать ребенка умерла, а отец ребенка, у которого нет постоянной прописки в столице, оформил отцовство;

- ребенка усыновили в возрасте до двух месяцев, и хотя бы у одного из усыновителей (единственного усыновителя) оформлено место жительства в Москве;

- ребенка передали под опеку в возрасте до двух месяцев опекуну, у которого оформлено место жительства в Москве.

При этом придется принести в отдел соцзащиты такие документы:

- заявление;

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- справку о временной или постоянной регистрации, если в паспорте нет такой отметки;

- справку с данными о месте пребывания в Москве одного из родителей (единственного родителя), если за детским приданым обратились не прописанные в столице жители;

- если ребенок появился на свет в другой стране - справка, подтверждающая факт его рождения и регистрации;

- свидетельство об установлении отцовства, если родитель его ранее оформлял;

- свидетельство о смерти матери и справка с данными о ее постоянной прописке в Москве (если в отдел соцзащиты обратился оформивший отцовство житель, у которого нет постоянной регистрации в столице);

- свидетельство о браке для тех, у кого брак зарегистрирован;

- решение суда об усыновлении или удочерении ребенка, вступившее в законную силу, и его копия, или свидетельство об усыновлении (удочерении), если в отдел соцзащиты обратился усыновитель;

- решение или выписка из решения об опеке над ребенком.

Если документы принес представитель родителей, например, близкий родственник, тогда он должен показать еще и свой паспорт с копией, а также доверенность и ее копию.

КСТАТИ

Что в коробке

В бесплатный набор с приданым для новорожденного в Москве 2019 входят 44 детские вещи, которые обычно родители покупают новорожденному:

- Пеленальный матрасик

- Простынь на резинке

- Одеяло байковое

- Пеленки байковые - 3 шт.

- Комбинезон демисезонный

- Полотенце купальное с варежкой

- Штанишки (ползунки): 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

- Боди с короткими рукавами: 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

- Слипы: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

- Боди с длинными рукавами: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

- Шапочка с завязками: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт.

- Шапочка без завязок: 6 - 9 мес. - 1 шт.

- Слюнявчик с завязками

- Варежки «Царапка»

- Пинетки

- Клеенка - 2 шт.

- Пустышка

- Ножницы

- Прорезыватель

- Погремушка

- Бутылочка

- Набор «расческа + щетка»

- Подгузники

- Брошюра с информацией для родителей - 2 шт.

- Пеленки ситцевые - 2 шт.

- Комбинезон-трансформер

- Крем от опрелостей

- Присыпка детская

- Комплект для купания - гель для купания, шампунь для новорожденных, влажные салфетки детские, ватные диски детские, детские палочки ватные с ограничителем, детский термометр для тела с индикатором, термометр для воды без ртути - все по 1 шт.

- Упаковочная коробка.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

21 января - Департамент информационных технологий Москвы;

22 января - Департамент торговли и услуг Москвы;

23 января - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

24 января - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

25 января - Департамент капитального ремонта Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда отремонтируют вестибюль станции метро «Кропоткинская»?

Уже больше полугода ремонтируют вход в метро «Кропоткинская». До новогодних праздников рабочие там еще появлялись, но сейчас ничего не происходит. Почему остановили ремонт и когда его собираются доделать?

Мария Сергеевна, ул. Дегунинская.

За разъяснениями мы обратились в Департамент культурного наследия Москвы.

- Реставрация на станции метро «Кропоткинская» завершится летом этого года, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сейчас работы временно приостановлены из-за холодов, поскольку в холодную погоду с температурой воздуха ниже нуля нельзя проводить реставрацию без специальных конструкций-тепляков. Специалисты Мосгорнаследия внимательно следят за соблюдением технологии. Работы возобновятся после потепления. С мая 2018 года, когда началась реставрация, здесь уже поставили входные двери вестибюля, решетки на окнах (эта работа еще не завершена. - Прим.), раскрыли ранее заложенные исторические оконные проемы.

При этом кессоны, то есть элементы свода арки вестибюля, будут освещены. Первоначальный проект павильона 1935 года предполагал открытые кессоны, которые были застеклены. Однако уже после войны арка была целиком покрыта металлом.

Напомним, станция метро «Кропоткинская» (до 1957 года - «Дворец Советов») была открыта 15 мая 1935 года. Проект станции удостоен нескольких значимых премий, среди которых Гран-при Всемирных выставок 1937 года (Париж) и 1958 года (Брюссель), Сталинская премия за архитектуру и строительство (1941 год). Построенный в виде арки наземный вестибюль станции - проект советского архитектора Самуила Кравеца, работавшего также над станциями метро «Парк культуры», «Семеновская» (ранее - «Сталинская»).

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.