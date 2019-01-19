2019-01-19T12:31:00+03:00
Происшествия

Квартиру экс-губернатора Приморья обчистили в Москве на новогодних каникулах

Сергей Даркин оценил ущерб в 7,5 миллионов рублей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сергей Дарькин сразу позвонил в полициюСергей Дарькин сразу позвонил в полициюФото: Игорь НОВИКОВ
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Пустой сейф и полный погром в своей московской квартире обнаружил на днях бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Чиновник сразу позвонил в полицию. Ущерб он оценил в 7,5 миллионов рублей.

Скорее всего, воры залезли в квартиру, расположенную в Коробейниковом переулке, на новогодних каникулах.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 до 17 января 2019 года неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, и из сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1,5 млн рублей и ювелирных изделий. Его местонахождение не установлено, — сообщили "Комсомоке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По факту кражи ведется доследственная проверка.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы. После этого до 2014 года был заместителем министра регионального развития России.

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