На станции метро «Трубная» во время драки двух мужчин ранили ножом

Происшествие произошло на Люблинско-Дмитровской линии прямо в вагоне поезда. В одиннадцать часов вечера 19 января четверо мужчин начали выяснять отношения (в районе станции «Трубная»). Поначалу это была словесная перепалка. Но очень скоро один из участников конфликта достал нож.

- В результате двое мужчин получили ранения, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе столичного управления МВД. - Один 1964 года рождения, другой 1983-го. Их обидчики с места происшествия скрылись. В настоящий момент ведется проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этого происшествия.

В некоторых изданиях прошла информация о том, что злоумышленник был один и его задержали в состоянии алкогольного опьянения. В столичном главке эту информацию не подтвердили.

Увы, но подобного рода конфликты случаются в подземке довольно часто. В понедельник, 14 января, ножевое ранение получил 21-летний мужчина. Это произошло на станции метро «Комсомольская». Еще ранее сообщалось о поножовщине на станции «Медведково», где мужчина заступился за девушку и был ранен в руку.