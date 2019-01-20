Парковка для богачей: на какие ухищрения идут столичные водители, чтобы не платить за час стоянки 380 рублей

Вот уже месяц прошел, как платная парковка в Москве подорожала почти вдвое. Максимальный тариф 200 рублей скакнул до 380-ти. К тому же втрое сократилось время, которое дается на оплату. Если раньше разрешалось стоять 15 минут бесплатно (можно запросто успеть сходить в магазин), то сейчас у водителя есть только пять минут. Действовать нужно быстро и четко. Как в армии. Иначе штраф - 5 тысяч рублей. Не нравится - пересаживайся на метро. Этого, кстати, столичный дептранс и добивается.

С повышением тарифов ситуация не измениласьФото: Павел КЛОКОВ

«МЫ НЕ МЕСТНЫЕ... А КОМУ ПЛАТИТЬ?»

Казалось бы, ну кто будет платить такие деньжищи? Приехал, скажем, в кинотеатр. А там фильм идет три часа. Плюс надо с детьми в кафешку сходить. Потом в продуктовый. Набегает нехиленькая сумма. За четыре часа стоянки - 1520 рублей. Однако свободных мест на платных парковках по-прежнему нет. Машины нарезают круги по району в надежде хоть где-нибудь приткнуться. Пускай не рядом с домом, а в километре. И пусть не 200 рублей в час, а 380. Только бы выйти уже из авто. А то так и бензин может кончиться.

У некоторых нервы не выдерживают и они паркуются прямо на тротуаре. Так в районе восьмого дома на Новой площади прямо перед моим носом нарисовался черный «Мерседес». Номер, между прочим, - три топора (777). Я был уверен, что из машины сейчас выйдет Владимир Владимирович. Но из нее вышел розовощекий мужик, жующий шаурму.

У некоторых нервы не выдерживают и они паркуются прямо на тротуареФото: Павел КЛОКОВ

- Между прочим, штраф за стоянку на тротуаре - три тысячи рублей, - сказал я незатейливо.

- Ну а куда мне еще встать? - отреагировал водитель и кивнул на забитые парковки. - Я работаю на хозяина и он, если что, заплатит.

В двадцати метрах от нас освободился один кармашек, но не прошло и минуты, как его занял огромный «Лэнд Крузер». Джип причалил к тротуару словно корабль. И из него вышли парень и девушка. Я спросил у них, как они относятся к новому тарифу (380 рублей в час).

- Вообще-то дороговато, - не раздумывая, ответила девушка. - А это что, платная парковка? Мы и не знали. Приехали в Москву по делам. Из Белгорода.

- У вас на оплату есть только пять минут, - словно ведущий «Последнего героя», произнес я. - И две из них уже прошли.

Совершенно не готовые к такому раскладу, они помчались к информационному стенду и судорожно начали его изучать. Парень достал смартфон, чтобы скачать приложение. Интернет-сигнал слабый...

В общем, тысяча и одна ночь.

Андрей и Валерия, приехавшие в Москву из БелгородаФото: Павел КЛОКОВ

НЕ ПЛАТЯТ, ПРИКРЫВАЯСЬ БОЖЕНОЙ

Известный блогер и автоэксперт Петр Шкуматов недавно выдал пост о городских парковках. И написал, что в зоне «380 рублей в час» ничего не изменилось, только дорогущих тачек стало больше. «Майбахи», «Порше», «Ламборгини»... Я могу сказать, что в центре на платных парковках дешевых машин практически никогда и не было. Это же Мекка для понтов и позерства. При этом понты, как говорят блатные, весьма дешевые. Потому что все это благолепие рушится одним движением руки, когда водила очередного «Мерседеса» берет обложку музыкального альбома Божены (есть такая рок-певица) и шлепает ее на госномер. Я встретил такого на улице Петровские Линии возле гостиницы. Причем он подстраховался. Спереди налепил бумажку, а сзади поднял багажник (чтобы номер не был виден).

Я сделал вид, что восхищаюсь его находчивостью. На что мужик, растрогавшись, предложил подарить мне диск этой самой Божены (альбом называется «Грязные мысли»). Я любезно отказался, сославшись на то, что у моего компьютера нет дисковода.

Пока мы болтали, бумажку с переднего номера снял инспектор АМПП и щелкнул номер на планшет.

- Через пять минут я вернусь, - честно предупредил он, - и снова сфотографирую.

- Через пять минут меня тут уже не будет, - подмигнул мне мужик.

И напоследок добавил:

- Самое забавное, что я подвозил сюда министра финансов одной российской республики. Но он парковку не оплачивает. Только проезд.

В Дмитровском переулке даже попалась наша отечественная «десятка». Ее номер был также прикрыт картонкойФото: Павел КЛОКОВ

МАШИНА ИЗ ФИЛЬМА «ТАКСИ»

За последние годы в зонах платной парковки лично я чего только не видел. Однажды из «Порше Каен» вышел мужик в костюме. Совершенно не брезгуя, зачерпнул рукой грязь с обочины и замазал ею номера. Кто-то их просто снимает и оставляет в салоне (учтите, что машину без номеров совершенно спокойно могут эвакуировать - в целях антитеррора). Некоторые переворачивают их вверх ногами (вроде и номер на месте, и планшеты инспекторов распознать не смогут).

Но недавно я видел совсем вопиющее. Улица Петровка, дом 11. Гостиница «Аврора». Рядом - платная парковка. На ней стоят две машины. Спереди - черный «Мерседес Бенц» (S63). Сзади - автомобиль ГИБДД. Я уже хотел пройти мимо, но вдруг вижу, как задний номер на «Мерине» откидывается как крышка фортепиано. И держится параллельно земле. То есть водила нажал на кнопочку - и госномер откинулся.

Я, похожий на спятившего активиста, ломанулся к инспектору ДПС. Тот, ни капли не удивившись, сказал, что пока машина стоит, водитель может делать с номером все, что угодно. Я вернулся к «Мерседесу», но тот, словно чуя подвох, вернул номер в прежнее положение и уехал.

В целом, с повышением тарифов в центре ничего не изменилось. Парковочные места также забиты. Причем не только дорогими авто. Но и среднего класса. В Дмитровском переулке мне даже попалась наша отечественная «десятка». Ее номер был также прикрыт картонкой.