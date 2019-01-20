2019-01-20T15:58:54+03:00
Авто

Названы самые популярные автомобили в Москве

В лидерах снова корейцы
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По итогам года, на первом месте оказался корейский бренд KIAПо итогам года, на первом месте оказался корейский бренд KIAФото: Кирилл БРЕВДО
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Столичный автомобильный рынок продолжает расти. В 2018 году салоны продали 238,9 тыс. новых авто — это на 12% больше, чем было в 2017-м.

По итогам года, на первом месте оказался корейский бренд KIA. Но в последние два месяца прошлого года больше всего продавалось автомобилей Volkswagen. Эта марка по итогам 2018-го оказалась на заслуженном втором месте.

Отечественная Lada в ТОП-5 столичного авторынка не попала, хотя в масштабах всей страны самыми продаваемыми моделями оказались Vesta и Granta.

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В СТОЛИЦЕ

Лидеры продаж в столице Фото: Рушан КАЮМОВ

Лидеры продаж в столицеФото: Рушан КАЮМОВ

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