В Подмосковье водитель не справился с управлением и вылетел с третьего этажа парковки торгового центра

- Детей в машине нет? - кричит с акцентом девушка, она же автор видеоролика, выложенного в Сеть в воскресенье 20 января.

Машина упала с парковки ТЦ в Одинцово.

Он был снят в городе Одинцово Московской области, рядом с торговым центром «О-Парк». Черный «Рейндж Ровер» ехал по третьему ярусу парковки и неожиданно вылетел на асфальт (к счастью, никого не задев).

- В машине находилось три человека, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного управления МЧС. - Все взрослые, без детей. Один из них пострадал и был доставлен в Одинцовскую ЦРБ. Повреждений у других автомобилей нет. Никаких строений упавшая иномарка тоже не задела.

Вероятно, водитель перепутал педали и вместо тормоза выжал газ. Машина ударилась об землю и перевернулась.

- Бензин льется, - комментирует автор видео, снимая зевак вокруг «Рейндж Ровера». - Отходим.

Как добавили в МЧС, на происшествие выезжали 11 человек и 3 единицы техники.