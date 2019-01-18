К концу 2019 года автобусный парк Подмосковья обновят ещё на 2 тысячи автобусов

В Московской области продолжается масштабная программа по обновлению автобусного парка. До конца 2019 года более 2 тысяч старых автобусов заменят новыми машинами. Более 600 из них - на маршрутах областного перевозчика «Мострансавто», около 1400 - в парках частных перевозчиков.

Все они будут соответствовать высокому региональному стандарту, который принят в Московской области. Возраст автобусов малого класса не должен превышать 5 лет, большого и среднего - 7. Также весь новый общественный транспорт будет оснащён системой оповещения пассажиров, камерами видеонаблюдения, валидаторами для безналичной оплаты проезда, климат-контролем.

- За прошлый год в Московской области на частных и на региональных маршрутах было заменено почти 2,8 тыс. автобусов из 10,5 тыс. автобусного парка региона, - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Игорь Тресков. - За два года в регионе заменили почти половину парка всех автобусов – приобретено свыше 4,9 тыс. новых транспортных средств. Средний возраст автобусов снижен до 3,3 лет.

По словам Трескова, по итогам 2019 года общая доля новых автобусов в системе общественного транспорта Подмосковья достигнет 70%.

- Ещё одна задача, которую планомерно решают подмосковные власти - точность расписания движения автобусов на маршрутах. - Мы понимаем, что есть пробки, определенные проблемы, но расписание должно выполняться, - заявил зампред. - Автобусы у нас новые, их - достаточное количество, поэтому четкое соблюдение графика движения автобусов - наша основная задача на 2019 год. Для сокращения времени на посадку во всех автобусах планируем установить стационарное оборудование для самостоятельной оплаты проезда. Это существенно сократит не только время посадки, но и время прохождения маршрута.

Стоит отметить, что в Московской области каждый год планомерно растёт число перевезённых пассажиров (в 2018 году - на 6 млн. больше, чем годом ранее) и доля безналичной оплаты проезда - картой «Стрелка», а также социальными и банковскими картами (ими пользуются 92% пассажиров).

- В этом году у нас план - 95%, - сообщил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Ещё несколько интересных цифр.

На 24% увеличилась средняя зарплата водителей «Мострансавто».

В 2017 году 70% обращений в адрес «Мострансавто» касались нарушений расписания на маршрутах. По итогам 2018 года число таких жалоб снизилось в 2 раза. Ситуация выправляется. За работой всех подмосковных перевозчиков теперь следит региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС МО), которая отмечает соблюдение расписания, маршрута, нарушения ПДД водителями.

За последний год число ДТП с участием рейсовых автобусов с пострадавшими снизилось на 51%, смертельных случаев - на 61%. Это прямой результат обновления парка и уменьшение переработок среди водителей.

- Дополнительными элементами системы контроля стали камеры видеонаблюдения на остановках и в салонах автобусов, - объясняет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. - Мы считаем это прорывом. Думаю, что все с удовольствием будут ими пользоваться: мы - для работы и контроля, жители - для понимания, в какое время придет автобус.

Кроме того, в Московской области планируют привести все рейсовые автобусы в одну цветовую гамму - они будут белые с желтой полосой на борту.

Стоит отметить, что автобусный парк Московской области – один из самых больших в России. В регионе сейчас работают более 150 перевозчиков, которые обслуживают 2,1 тыс. маршрутов - это более 1 миллиарда пассажиров в год.