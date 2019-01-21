В Москве стартовал фестиваль «Первозданная Россия»

Завораживающие своей красотой пейзажи, капля росы, застывшая на лепестке розы, бурые медвежата, словно сошедшие с популярного фантика от конфет, пугающие одним только видом пауки, или милые зайчата, прыгающие по солнечной поляне — вот лишь небольшой список сюжетов с фотовыставки, которая стала одним из самых главных событий фестиваля «Первозданная Россия». В шестой раз на своих площадках он собрал любителей дикой природы не только из всех уголков России, но и зарубежных стран.

Открытие состоялось в пятницу, 18 января, в Центральном доме художника. Любите ли вы путешествовать и наблюдать за природой? Кажется, ответ на этот вопрос для всех собравшихся был очевиден.

- Фестиваль «Первозданная Россия» — уникальное явление, не имеющее аналога в мире, крупнейшая в Европе выставка фотографий первозданной природы, на которой в этом году представлено рекордное число интереснейших фотографий, - открыл Фестиваль Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Председатель оргкомитета фестиваля Константин Косачев.

Официальная церемония плавно перетекла к просмотру экспозиции. Представлены более 500 снимков отечественных фотографов-натуралистов, а также снимки финалистов конкурса «Самая красивая страна» и работы китайских мастеров.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ФОТОСТРАНУ

В просветительских программах Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия» активно участвует одно из старейших географических обществ мира — Русское географическое общество.

- Главная задача фестиваля — увидеть, понять, познать и полюбить Россию, - отметил почетный президент Русского географического общества Владимир Котляков.

В рамках тематического Дня Русского географического общества своими рассказами с посетителями выставки поделятся известные путешественники, пройдут географические викторины.

Как отметила глава фестиваля Тамара Пантелеева, фестиваль станет площадкой для семейного отдыха, большая программа предусмотрена для детей. Так, они смогут увидеть лучшие отечественные мультфильмы. Кроме того, в детской зоне пройдут познавательные занятия, откроется "Город мастеров", где детям покажут различные виды декоративно-прикладного искусства и научные представления.

Ну и конечно, ребята смогут пополнить свои знания и познакомиться с несколькими природными зонами. Это арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, лес, лесостепь, степь, полупустыня и пустыня.

Среди авторов работ есть как опытные фотографы так и новички. Второй раз в выставке фестиваля принимают участие победители всероссийского конкурса детской фотографии. В этом году заявки подали 2,5 тысячи школьников из 86 регионов России. Победителей в нескольких номинациях определяло жюри, в которые входили известные фотографы дикой природы. Их работы можно увидеть в экспозиции. В списке победителей одиннадцатиклассница из Москвы.

- Я пошла по стопам мамы и вот уже несколько лет снимаю птиц. Это фото сделала в Москве. На снимке редкий для наших мест птенец чибиса, — рассказала Екатерина Федотова.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИТАЙ

В этом году одна из экспозиций фестиваля представлена Ассоциацией охраны дикой природы Китая — 100 уникальных фоторабот 49 авторов расскажут о жизни редчайших видов диких животных, обитающих на территории Китая, познакомят посетителей фестиваля «Первозданной России» с яркой и экзотической природой Поднебесной.

На открытии фестиваля выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй. Кроме того, все желающие могли пообщаться в лучшими фотографами Китая.

- За этими обезьянами я подолгу охотился. Сделать такие снимки было очень непросто. Иногда подходящего момента я ждал часами и даже целыми сутками - рассказал фотограф из Китая Сюй Юнчунь.

Свое видеообращение к участникам и гостям фестиваля прислал Генеральный секретарь Китайской ассоциации охраны дикой природы г-н Ли Цинвэнь.

В этот же день российские и китайские специалист в области охраны природы приняли участие в совместном круглом столе «Россия-Китай: сохраним природу вместе».

Фестиваль продлится до 17 февраля. Полную программу можно найти на официальном сайте.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На церемонии открытия фестиваля «Первозданная Россия» были вручены призы победителям четвертого национального конкурса «Фотоловушка-2018».

Главный приз Национального Конкурса «Фотоловушка 2018» был вручен представителям заповедника «Черные Земли», находящегося в Республике Калмыкия.

Видеоролик «Остров розовых пеликанов», снятый с помощью фотоловушки, набрал наибольшее количество голосов пользователей интернета.

Константин Косачев вместе с организатором конкурса «Фотоловушка» генеральным директором Общества «Проект «Лесной Мониторинг» Еленой Серебряковой поздравил победителя и вручил ему главный приз — антибраконьерский комплекс.

Также награды получили Федеральное Учреждение «Земля Леопарда» за фото «Черный гриф — самая крупная птица России» в номинации «Птицы» и за видео «Тигры-подростки на вершине горы» в номинации «Кошачьи».

Победу в номинации «Другие животные» одержал национальный парк «Югыд ва», расположенный в республике Коми.

ДОСЛОВНО

- Наша задача — оставить этот мир грядущим поколениям таким же первозданным, настоящим, таким, в каком мы бы хотели, чтобы жили наши дети, внуки и их дети и внуки. Эта та Россия, которую, конечно же, должен знать и любить каждый гражданин нашей страны, — отметил на открытии председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Будет на фестивале представлена и «Комсомольская правда». Гости смогут приобрести самые популярные книги и серии Издательского дома «Комсомольская правда» — географические энциклопедии РГО, собрание сочинений Василия Пескова, книги серии «Путешествуй с удовольствием», а также новинки — документальный альбом «Сталин. Главные документы» и книгу лучших рецептов от Владивостока до Калининграда «Страна, за стол!». Ждем вас на 2-м этаже в 5-м зале.