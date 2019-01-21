В полиции прокомментировали ЧП в центре Москвы: водитель, которого пытались похитить, расстрелял преступников и протаранил их машину

Полиция выясняет обстоятельства ДТП со стрельбой в центре Москвы. Оно произошло около 23:00 в ночь на понедельник в Оболенском переулке в районе Хамовники.

По сообщению некоторых СМИ, группа неизвестных мужчин на «Жигулях» пытались вытрясти с некоего бизнесмена выкуп в 20 миллионов рублей. Якобы предпринимателя похитили и избивали, заставляя заплатить крупную сумму. Тот вроде как согласился и попросил привезти его домой, чтобы он взял дома деньги. Однако едва покинув салон ВАЗа, он бросился к своему припаркованному рядом Mercedes-Benz Gelandewagen. Машина оказалась бронированной. Мужчина сначала забаррикадировался изнутри, а потом, достав хранившийся в машине травматический пистолет, пошел в наступление. Приоткрыв окно, он открыл огонь по похитителям. А затем протаранил машину, в которой находились преступники.

Правда, в полиции, эту почти киношную гангстерскую историю не подтвердили.

- По предварительной информации, после ДТП между водителями двух машин возник дорожный конфликт, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. О пострадавших не сообщается.