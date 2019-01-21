Москву заметает снегом: резкое снижение температуры, водителям советуют пользоваться метро

Еще в пятницу москвичи жаловались, что промочили ноги из-за резкого потепления, но в Крещенские дни морозы вернулись и отступать не собираются. Синоптики говорят, что за эту неделю столбики термометров постепенно будут опускаться до -22 градусов и уже называют это "арктическим вторжением".

- Первый день недели ознаменуется началом арктического вторжения, что сулит нам скорое усиление морозов. Так, уже в ночь на понедельник в столичный регион стал прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, - рассказали в метеобюре "Фобос".

В столице днем 21 января облачно, наблюдается метель. К вечеру температура снизится до -9 градусов, а в Подмосковье до -12 градусов.

- Снег идет такой, как будто мы находимся в новогоднем шаре, и его кто-то тряханул, - сравнивают москвичи в соцсетях.

- Приехала из Сибири в Москву, чтобы увидеть снег, много снега. Не смейтесь, у нас в Абакане этой зимой снега очень мало, - поделилась Елена Рагулина.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) москвичам уже советуют пересаживаться на метро.

- Неделя началась бодро: снегопад, метель и гололед, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро, - сообщили в ЦОДД.

Пока в столице не наблюдаются заторы. По данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог всего 4 балла. В аэропортах пока нет задержек и отмен рейсов из-за метели.

- В Домодедово видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 10 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Домодедово".

Куда жаловаться москвичам на неубранный снег Графика: mos.ru

ПРОГНОЗЫ

Морозы будут крепчать (по данным Гидрометцентра РФ):

- во вторник, 22 января, местами ожидается небольшой снег. Ночные температуры опустятся до -16 градусов, днем будет не выше -10 градусов;

- в среду, 23 января, снег временно прекратится. Ночью морозы станут сильнее - термометры покажут до -19 градусов, в Московской области возможно понижение температуры до -27 градусов. Дневная температура в столице будет около -10 градусов;

- в четверг, 24 января, местами пройдет небольшой снег. Ожидается ночью до -17 градусов, днем около -10 градусов;

- в пятницу, 25 января, пройдки местами небольшой снег. Ночью температура опустится до -22 градусов, днем до -16 градусов.

- в субботу, 26 января, в столице временами будет идти снег. Ночная температура до -20 градусов, дневная будет максимум -14 градусов (подробности)