2019-01-21T16:59:22+03:00
Общество

Москву заметает снегом: резкое снижение температуры, водителям советуют пользоваться метро

На столицу надвигаются морозы -22 градуса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В понедельник на столичный регион обрушился сильный снегопад.В понедельник на столичный регион обрушился сильный снегопад.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Еще в пятницу москвичи жаловались, что промочили ноги из-за резкого потепления, но в Крещенские дни морозы вернулись и отступать не собираются. Синоптики говорят, что за эту неделю столбики термометров постепенно будут опускаться до -22 градусов и уже называют это "арктическим вторжением".

- Первый день недели ознаменуется началом арктического вторжения, что сулит нам скорое усиление морозов. Так, уже в ночь на понедельник в столичный регион стал прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, - рассказали в метеобюре "Фобос".

В столице днем 21 января облачно, наблюдается метель. К вечеру температура снизится до -9 градусов, а в Подмосковье до -12 градусов.

- Снег идет такой, как будто мы находимся в новогоднем шаре, и его кто-то тряханул, - сравнивают москвичи в соцсетях.

- Приехала из Сибири в Москву, чтобы увидеть снег, много снега. Не смейтесь, у нас в Абакане этой зимой снега очень мало, - поделилась Елена Рагулина.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) москвичам уже советуют пересаживаться на метро.

- Неделя началась бодро: снегопад, метель и гололед, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро, - сообщили в ЦОДД.

Пока в столице не наблюдаются заторы. По данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог всего 4 балла. В аэропортах пока нет задержек и отмен рейсов из-за метели.

- В Домодедово видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 10 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Домодедово".

Куда жаловаться москвичам на неубранный снег Графика: mos.ru

Куда жаловаться москвичам на неубранный снег Графика: mos.ru

ПРОГНОЗЫ

Морозы будут крепчать (по данным Гидрометцентра РФ):

- во вторник, 22 января, местами ожидается небольшой снег. Ночные температуры опустятся до -16 градусов, днем будет не выше -10 градусов;

- в среду, 23 января, снег временно прекратится. Ночью морозы станут сильнее - термометры покажут до -19 градусов, в Московской области возможно понижение температуры до -27 градусов. Дневная температура в столице будет около -10 градусов;

- в четверг, 24 января, местами пройдет небольшой снег. Ожидается ночью до -17 градусов, днем около -10 градусов;

- в пятницу, 25 января, пройдки местами небольшой снег. Ночью температура опустится до -22 градусов, днем до -16 градусов.

- в субботу, 26 января, в столице временами будет идти снег. Ночная температура до -20 градусов, дневная будет максимум -14 градусов (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях
Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году
На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ
Мужчину ранили ножом в московском метро
Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти