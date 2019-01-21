Самолет, прилетевший из Астаны, выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Самолет, прибывший рейсом "Астана-Москва", днем 21 января съехал со взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Боинг 737 авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы полосы после посадки. Об этом рассказали в пресс-службе "Шереметьево".

- Пассажиры и экипаж доставлены в терминал, никто из них не пострадал, ВПП2 восстановлена для работы в штатном режиме, - рассказали в дирекции по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево".

Борт сел в столице в 17.49 и направлялся к терминалу, как вдруг при рулении самолет выкатился за пределы полосы. В салоне в этот момент было 78 пассажиров и 7 членов экипажа. На место ЧП прибыли службы аэропорта "Шереметьево" для проведения аварийно-спасательной операции. Всех пассажиров и членов экипажа высадили с самолета и доставили в терминал. Никто не пострадал.

В аэропорте в кратчайшие сроки ликвидировали последствия выката воздушного судна, чтобы избежать задержки рейсов.

- Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. Взлетно-посадочная полоса полностью подготовлена для приема и выпуска воздушных судов, - сообщили в "Шереметьево". - Сейчас происходит подготовка к выдаче багажа.

КСТАТИ

О статусе рейсов в "Шереметьево" можно узнать на сайте или по телефону колл-центра 8 (495) 578-65-65.