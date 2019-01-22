2019-01-21T23:26:07+03:00
Общество

Выбираю город на зимовку: Утки не летят на юг

В выходные в столице прошла перепись водоплавающих
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Ну и зачем, скажите, отправляться в теплые страны, если москвичи любят и кормят птичек как родных.Ну и зачем, скажите, отправляться в теплые страны, если москвичи любят и кормят птичек как родных.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На минувших выходных в Москве и других городах России прошла всероссийская акция «Серая шейка». Ежегодно участие в ней принимают любители птиц, которые отправляются к берегам рек и озер считать водоплавающих. Возможно, вы видели этих энтузиастов в парках города. Узнать их можно по пристальным взглядам и главному оружию орнитологов - бинок­лям и фотоаппаратам. Их самих, кстати, в Москве тоже пересчитали. Насчитали ни много ни мало 130 человек. В списке и профессиональные орнитологи, и натуралисты-любители.

Результаты подсчетов сдали во Всероссийский союз защиты птиц. Уже сейчас ясно - водоплавающих в столице меньше не стало. Но точную цифру назовут не раньше, чем через неделю. Ожидается, что она перевалит отметку 30 тысяч особей.

- Мониторинг водоплавающих - это не праздное занятие. Он имеет практическое значение и позволяет оценить экологическую обстановку в городе. Чем больше птиц, тем лучше среда обитания. Кроме того, учет - это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые водятся на природных территориях столицы, - рассказал «Комсомолке» Антон Кульбачевский, руководитель московского Департамента природопользования.

Первое место по количеству особей в этом году, как и прежде, займут кряквы. Этот вид уток можно встретить почти на всех водоемах столицы. Птицы не боятся людей и с удовольствием лакомятся угощениями. Чего не скажешь о редких видах водоплавающих, которые облюбовали для зимовки столичные реки и озера. К примеру, в перепись в этом году попала пара мандаринок. Этих миниатюрных уточек с ярко-оранжевым оперением встретили на реке Химка в парке «Покровское-Стрешнево».

.

.

- Это самка и самец. В природе они обитают на Дальнем Востоке, и как оказались в столице, остается только догадываться. Скорее всего, это беглецы из зоопарка. Птицам просто могли забыть подрезать крылья. Московская зима для них хоть и сурова, но птицы выживут, - рассказала «КП» Николай Кудрявцев, орнитолог Мосприроды.

Пара чомг тоже могла прилететь на Царицынский пруд из зоопарка. Этих водных птиц называют большими поганками. Прозвище они получили вовсе не за внешний вид, они весьма симпатичные с вздернутым вверх черным хохолком, а за отвратительный вкус мяса, который напоминает протухшую рыбу.

- Этих редких птиц, занесенных в Красную книгу, теперь можно увидеть в парке «Царицыно». Кроме того, там же мы обнаружили еще одну редкую особь - белолобого гуся (обитает в Северной Америке), - пояснил Николай Кудрявцев.

Вопрос - ребром

Чем подкармливать водоплавающих?

Многие москвичи подкармливают уток хлебом и даже не догадываются, что ждут они других гостинцев.

- В природных условиях не существует какой-либо пищи, даже отдаленно напоминающей выпечку. Организм птиц просто не приспособлен ее переваривать, - объяснила орнитолог Екатерина Звягинцева. - Отправляясь на водоем, лучше всего взять с собой сыр, фрукты или овсянку в любом виде. Все это необходимо измельчить и оставить на берегу, чтобы не засорять воду.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Новости 24
Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях
Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году
На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ
Мужчину ранили ножом в московском метро
Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти