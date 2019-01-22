Выбираю город на зимовку: Утки не летят на юг

На минувших выходных в Москве и других городах России прошла всероссийская акция «Серая шейка». Ежегодно участие в ней принимают любители птиц, которые отправляются к берегам рек и озер считать водоплавающих. Возможно, вы видели этих энтузиастов в парках города. Узнать их можно по пристальным взглядам и главному оружию орнитологов - бинок­лям и фотоаппаратам. Их самих, кстати, в Москве тоже пересчитали. Насчитали ни много ни мало 130 человек. В списке и профессиональные орнитологи, и натуралисты-любители.

Результаты подсчетов сдали во Всероссийский союз защиты птиц. Уже сейчас ясно - водоплавающих в столице меньше не стало. Но точную цифру назовут не раньше, чем через неделю. Ожидается, что она перевалит отметку 30 тысяч особей.

- Мониторинг водоплавающих - это не праздное занятие. Он имеет практическое значение и позволяет оценить экологическую обстановку в городе. Чем больше птиц, тем лучше среда обитания. Кроме того, учет - это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые водятся на природных территориях столицы, - рассказал «Комсомолке» Антон Кульбачевский, руководитель московского Департамента природопользования.

Первое место по количеству особей в этом году, как и прежде, займут кряквы. Этот вид уток можно встретить почти на всех водоемах столицы. Птицы не боятся людей и с удовольствием лакомятся угощениями. Чего не скажешь о редких видах водоплавающих, которые облюбовали для зимовки столичные реки и озера. К примеру, в перепись в этом году попала пара мандаринок. Этих миниатюрных уточек с ярко-оранжевым оперением встретили на реке Химка в парке «Покровское-Стрешнево».

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- Это самка и самец. В природе они обитают на Дальнем Востоке, и как оказались в столице, остается только догадываться. Скорее всего, это беглецы из зоопарка. Птицам просто могли забыть подрезать крылья. Московская зима для них хоть и сурова, но птицы выживут, - рассказала «КП» Николай Кудрявцев, орнитолог Мосприроды.

Пара чомг тоже могла прилететь на Царицынский пруд из зоопарка. Этих водных птиц называют большими поганками. Прозвище они получили вовсе не за внешний вид, они весьма симпатичные с вздернутым вверх черным хохолком, а за отвратительный вкус мяса, который напоминает протухшую рыбу.

- Этих редких птиц, занесенных в Красную книгу, теперь можно увидеть в парке «Царицыно». Кроме того, там же мы обнаружили еще одну редкую особь - белолобого гуся (обитает в Северной Америке), - пояснил Николай Кудрявцев.

Вопрос - ребром

Чем подкармливать водоплавающих?

Многие москвичи подкармливают уток хлебом и даже не догадываются, что ждут они других гостинцев.

- В природных условиях не существует какой-либо пищи, даже отдаленно напоминающей выпечку. Организм птиц просто не приспособлен ее переваривать, - объяснила орнитолог Екатерина Звягинцева. - Отправляясь на водоем, лучше всего взять с собой сыр, фрукты или овсянку в любом виде. Все это необходимо измельчить и оставить на берегу, чтобы не засорять воду.