Москвичи поступают с новогодними мини-пигами по-свински

2019-й - год Свиньи. Поэтому еще в начале декабря в интернетах активизировались торговцы мини-пигами - карликовыми свинками, которые в милом детском возрасте не больше собачки. И еще так забавно хрюкают, вертят своими пятачками. И еще так смешно бегают, перебирая короткими ножками с копытцами.

В общем, полнейшая милота.

На Авито цены на маленьких хрюшек начинаются от 5 тысяч рублей. Свои услуги в одной только Москве предлагают с дюжину различных питомников. Плюс частники.

МИНИ И МИКРО

- Ажиотаж есть до сих пор, - рассказывают в первой же фирме, куда удалось дозвониться. - Как начался в декабре, так и продолжается.

Эта фирма, как оказалось, даже не питомник, а этакий агрегатор заводчиков - набирает заказы, выкупает у «производителей» и доставляет хрюшек прямо на дом.

- Мы продаем и мини-пигов - от 5 до 15 тысяч рублей, и микропигов, эти стоят до 30 тысяч, - объясняет мне по телефону девушка. - У нас даже предзаказы есть. Люди планируют купить мини-пига под конкретную дату, день рождения. Мы рассчитываем, что наших свинок будут покупать как тематический подарок в течение всего года.

Карликовые свинки - продукт селекции. Каждый заводчик старается вывести породу ­поминиатюрнее. Но по факту селекционные хрюшки все равно через полтора-два года вымахивают ­прилично. Микро - до 15 - 30 кг, мини - и вовсе до 70 - 80 килограммов!

Многие покупают в квартиры малышей с пятачками, почему-то думая, что они навсегда останутся такими крохами величиной с кролика. А когда «чудо» начинает расти и топать по ламинату, как стадо слонов, тут уж не до смеха.

Некоторые избавляются от подарка почти сразу. Поэтому уже в первые недели 2019-го в многочисленные московские приюты начали доставлять «новогодних» ­мини-пигов. Счет уже идет на десятки таких случаев.

ОТ ЗМЕЙ ДО ПЕТУХОВ

- Это, к сожалению, в последнее время обычная история, - говорит директор Центра передержки экзотических животных «Простар+» Виталий Ратнер. - Когда был год Змеи, многие зачем-то дарили друзьям змей, и летом 2014-го к нам со всей Москвы везли отловленных сотрудниками МЧС на улице змей. А 2017-й был годом Петуха. Казалось бы, ну что за подарок - петух? Тем не менее в течение года к нам привезли примерно 12 - 15 петухов, которых ловили на московских улицах.

Специалисты говорят, что нынешняя доставка в приюты брошенных мини-пигов - пока первый звоночек. Настоящий бум начнется, когда через несколько месяцев домашние свинки реально начнут увеличиваться в размерах и хозяева призадумаются о целесообразности их содержания в квартире. Вчерашняя милота вдруг начнет превращаться в массивных хряков.

Есть, конечно, люди сердечные. Звонят в муниципальные приюты для животных, прося пристроить животинку. Но есть и такие, кто просто выставляет бедняг на улицу, уведя за пару кварталов от дома.

В приюте благотворительного фонда защиты животных «БИМ» за последнее время скопилось больше десятка мини-пигов.

- Их необязательно вот так сразу выбрасывают на улицу, - говорит директор фонда Дарья Тараскина. - Насколько я знаю, некоторые москвичи сначала пытаются пристроить быстро растущих питомцев знакомым, друзьям. Те берут, помучаются и начинают сами искать вариант с устройством. Иногда на улице свинки оказываются, пройдя через несколько рук. Ну и справедливости ради нужно сказать, что иные пойманные на улицах мини-пиги просто сбегают от хозяев во время прогулки. Иногда же их детям в подарок берут. Девочка вышла погулять с питомцем, отпустила его побегать без поводка, зазевалась, а тот исчез. Но вообще-то вам, журналистам, надо было еще перед Новым годом постоянно писать: люди, не покупайте мини-пигов в качестве подарка, вы же потом их выбрасывать начнете!

И ведь писали, предупреждали. Но стремление сделать оригинальный, как кажется, подарок берет верх над разумными доводами.

КСТАТИ

Малютка Нюша вымахала до 120 килограммов

Истории бывают разные. В приюте у Дарьи Тараскиной с 2014 года квартирует питомица по кличке Нюша. Раньше свинка жила на востоке Москвы, на улице Чечулина. Хозяева ее купили как мини-пига, но очень скоро стало понятно, что мини - это не про Нюшу. Аферист-продавец втюхал им самую настоящую вьетнамскую вислобрюхую свинью. Собственно, от этой породы селекционеры карликовых хрюшек и выводят. Поэтому новорожденную Нюшу, имеющую тот же черный окрас, запросто выдали за месячного мини. Когда бедолага вымахала до 120 кг, хозяева вывели ее на прогулку в Измайловский лес и просто бросили. Соседи-собачники, которые часто встречали семейную пару с Нюшей на поводке, довели свинку до подъезда, поднялись в квартиру. А владельцы, оказалось, со съемного жилья экстренно съехали. Волонтеры доставили Нюшу в «БИМ».

- К сожалению, это распространенная схема: при продаже за мини-пигов могут выдать обычных поросят, которым день-два от роду, - говорит Тараскина.

ВАЖНО!

Увидели на улице брошенное животное? Во всех московских округах есть муниципальные приюты, в которых принимают таких питомцев. Узнать контакты ближайшего к вам приюта можно на сайтах префектур вашего округа.