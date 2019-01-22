2019-01-22T11:37:39+03:00
Происшествия

В центре Москвы пьяная женщина избила водителя «Яндекс.Такси» и угнала его машину

Совершив аварию, «бандитка» пыталась спрятаться от полицейских, но ее нашли
Семен ЕЛЕНИН
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Уголовное дело пока не завели, но собираются. И наверняка там будет целый букет статейУголовное дело пока не завели, но собираются. И наверняка там будет целый букет статейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Не зря все-таки говорят, что в жизни бывает похлеще, чем в кино. 26-летняя женщина в воскресенье устроила в Москве приключенческий боевик...

Итак, картина маслом. 7 часов утра. Молодой водитель «Яндекс.Такси» едет на очередной заказ по Садовому кольцу. И вдруг под его «Хендай Солярис» бросается человек, бьется о капот. Водитель, понятно, по тормозам, выходит, весь такой шокированный, из салона. И тут на него наскакивает женщина - та самая, с капота. Начинает лупить водителя по лицу. Тот отбивается и ничего не понимает. Через пару секунд женщина отпускает бедолагу, садится за руль авто и даёт по газам.

Водителя с побоями увозят в больницу, по городу объявляют план «Перехват».

Следующая сцена происходит уже на севере Москвы. Автоледи-драчунья врезается в придорожный забор, получает небольшие травмы. Пока очевидцы вызывают скорую помощь и полицию, женщина тикает и прячется в подъезде неподалёку. Там ее в итоге и находят полицейские. Правда, уже ближе к вечеру.

- Женщина говорит довольно бессвязные вещи, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органов. - Не может внятно объяснить, что это было, зачем била водителя и угоняла такси. Установлено, что в момент всех этих событий женщина была пьяна.

По словам источника, задержанная говорит, что недавно приехала в Москву на заработки из Челябинской области. Пострадавший водитель отделался синяками и ушибами.

В «Яндекс.Такси» происшествие не комментируют.

- Расследование ведёт полиция, мы про этот инцидент пока не делаем никаких заявлений, - сообщила «КП» пресс-секретарь компании Наталья Рожкова.

- Подозреваемая задержана, проводится доследственная проверка, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело пока не завели, но собираются. И наверняка там будет целый букет статей. Ну, как минимум «Побои» и «Кража автотранспорта».

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Желтая «Шкода Октавиа» возле Театра у Никитских ворот появилась в ночь с пятницы на субботу. И поначалу - в темное время - выглядела как обычная машина с шашечкой, припаркованный, кстати, на специальной стоянке для таксистов. Однако утром прохожие начали снимать этот автомобиль на мобильники, потому как выяснилось, что он с разных сторон исписан краской. И не хулиганы, а водитель красным по желтому написал - «голодовка». И ещё чуть ниже - «бойкот» (подробности)

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