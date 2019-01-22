«Псих ударил ее по лицу, орал, что убьет»: Друзья женщины, «угнавшей машину Яндекс.Такси», озвучили новую версию произошедшего

История с угоном «Хендай» «Яндекс.Такси» на Садовом кольце обрастает новыми подробностями. Напомним, ранее «Комсомольская Правда» сообщила, что накануне московские полицейские задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в краже машины и избиении водителя.

По предварительной информации, дело было так. В 7 утра в воскресенье эта самая дама прямо на проезжей части остановила брендированную машину такси, заблокировав ей движение. Вышедший водитель получил несколько ударов по лицу и в живот, упал, а нападавшая села за руль и умчалась прочь. В полиции сообщают, что авто нашли вскоре на Ленинградском шоссе, а угонщица была задержана в доме неподалеку уже около 16:30. Водитель с тяжелыми побоями доставлен в больницу. Задержанная, как говорит наш источник, говорит бессвязные вещи. По его же словам, в момент задержания женщина находилась в состоянии сильного опьянения. Ее, к слову, зовут Екатерина и она родом из Челябинской области.

С самой Екатериной связаться пока не удалось. Однако ее друзья озвучили совсем другую версию событий. По их словам, все было не так. Оказывается, Екатерина на самом деле была пассажиркой того самого таксиста, а на машину набросился вообще какой-то неизвестный мужчина.

«В районе Маяковской на капот машины запрыгнул обезумевший человек и начал колотить по машине кулаками и орать неадекватные вещи, - пишет в соцсетях подруга Екатерины Мария Скибина. - Несмотря на Катины уговоры, водитель вышел из машины. Началась потасовка, в результате которой психопат толкнул водителя под колеса проезжавшего джипа. Никто, кстати, не остановился разнять дерущихся и даже не замедлил ход. Далее этот неадекватный сел за руль такси. Девушка не смогла выбраться из машины - двери были заблокированы. Псих ударил ее по лицу, начал угрожать, а потом началась поездка на скорости 180 (ключи остались в зажигании!), во время которой он постоянно орал, что сейчас убьет себя и ее, создавал аварийные ситуации на дороге. Каким-то чудом Кате удалось уговорить его выпустить ее...

Полицейские, конечно, сейчас проверяют все версии.

- Пострадавший водитель сообщил, что на него напала женщина, не мужчина, - уточнили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия». Максимальное наказание по ней - до 7 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Москвы пьяная женщина избила водителя «Яндекс.Такси» и угнала его машину

Итак, картина маслом. 7 часов утра. Молодой водитель «Яндекс.Такси» едет на очередной заказ по Садовому кольцу. И вдруг под его «Хендай Солярис» бросается человек, бьется о капот. Водитель, понятно, по тормозам, выходит, весь такой шокированный, из салона. И тут на него наскакивает женщина - та самая, с капота. Начинает лупить водителя по лицу. Тот отбивается и ничего не понимает. Через пару секунд женщина отпускает бедолагу, садится за руль авто и даёт по газам (подробности)