2019-01-22T13:59:36+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео, как бизнесмен на «Гелендвагене» таранит машину преступников, пытавшихся его похитить

Одного из «киднепперов» он зажал в «Жигулях» и дождался приезда полиции
Семен ЕЛЕНИН
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Похищенного вывезли в Подмосковье и избилиПохищенного вывезли в Подмосковье и избилиФото: Следственный комитет России
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Следственный комитет расследует дело о похищении бизнесмена. В ночь на 20 января трое мужчин подкараулили его у дома рядом со станцией метро "Октябрьская". Скрутили и затолкали в машину. Похищенного вывезли в Подмосковье, избили. Бизнесмену поставили четкое условие: его свобода стоит 20 миллионов рублей. Во время «переговоров» мужчину продолжали бить. В итоге договорились, что он отдаст похитителям 1 миллион наличными - деньги хранятся дома, а также ключи и документы от двух внедорожников. Его снова привезли в Москву, а когда вывели из салона, чтобы сопроводить до квартиры, мужчина сумел вырваться и убежать, криками привлекая внимание прохожих.

СК опубликовал видео, что происходило дальше: предприниматель добежал до своего припаркованного рядом «Гелендвагена», завел его и врезался в старый ВАЗ, на котором приехали преступники (Эти «Жигули», кстати, накануне угнали специально под похищение, - Авт.). Двое из них бросились наутек, водитель пытался уехать. Но еще несколькими ударами внедорожник прижал ВАЗ бортом к другой стоящей на обочине машине, заблокировав двери со всех сторон.

Бизнесмен на Гелендвагене таранит машину преступников, пытавшихся его похитить.

- В салоне «Гелендвагена» у бизнесмена был травматический пистолет, он открыл огонь по преступникам, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Двое из трех похитителей сбежали, а вот водитель так и остался сидеть в зажатой машине. Бизнесмен сдал его сотрудникам полиции, которых вызвали очевидцы.

- В ходе допроса 30-летний задержанный дал признательные показания, - сообщает Следственный комитет. - Следствие ходатайствует об его аресте.

Задержанному предъявлены обвинения по статьям «похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» (от 5 до 12 лет) и «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (от 7 до 15).

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