Мэр отправил на допэкспертизу проект дома Булошникова

В истории с реконструкцией дома на Большой Никитской улице в центре Москвы появился новый поворот.

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома купца Булошникова, получившего сейчас известность как дом на Большой Никитской.

"Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова (ул. Большая Никитская, д. 17, стр.1) были жаркими, - написал Сергей Собянин на своём персональном сайте (sobyanin.ru). - Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций - это просто новодел на месте бывшего купеческого дома".

Как напомнил мэр, мнения сильно отличались. Некоторые были уверены, что зданию осталось жить недолго и его снесут. Кто-то наоборот считал, что никто этого делать не собирается.

Высота здания тоже стала предметом бурных обсуждений. Кому-то показалось, что исторический вид одной из старинных улиц Москвы непременно будет нарушен после увеличения здания до 32 метров. Но, говорили их оппоненты, Большая Никитская уже достаточно застроена зданиями выше этой отметки.

"Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение", - подчеркнул мэр Москвы.

Отметим, что привычный современникам вид строения 1 появился после масштабной реконструкции его исторической части в конце 1990-х годов. Проект реконструкции был разработан "Моспроектом-2" (архитектор П.Ю. Андреев). Эта реконструкция добавила к 3-этажному на полуподвале историческому зданию надстройку мансардным пятым этажом. При этом появилось купольное завершение угловой части здания, а также пристройка вдоль всего дворового южного фасада.