«Большая стирка» в городе: постирать куртку и познакомиться с холостяком

Стиральная машинка сейчас есть почти в каждой квартире. Собрал вещи, бросил в барабан, а потом все чистое лови обратно. А как быть с объемным пуховиком или покрывалом для двуспальной кровати? Такой вопрос не возникнет, например, в апартаментах с собственной прачечной в Хамовниках, которые недавно выставили для сдачи в аренду за 1 млн рублей в месяц. Но такая роскошь не для всех, идем в обычную городскую прачечную.

Никто не будет заглядывать

В прачечной «СамПрачка» самообслуживание. Входишь в помещение, автоматически включается свет. Стоят стиральные машинки, сушилки, тазики, стульчики для отдыха и стол с журналами. Никаких администраторов, а значит никто не будет заглядывать: вечернее платье или пакет с трусами вы принесли.

Мы принесли стирать мужскую зимнюю куртку и большого плюшевого медведя, а барабан стиральной машинки такой большой (объем 13 кг), что влезет еще около 8 кг вещей. Покупаю в автомате жетоны (номинал 100 рублей). Выбираю режим «среднее загрязнение», температуру 60 градусов - машинка просит 4 жетона, то есть 400 рублей. После мокрые вещи можно перебросить в сушку — нужно доплатить еще 1 жетон, то есть 100 рублей. В итоге, на стирку и сушку понадобился час времени и 500 рублей.

Барабаны у местных аппаратов вместительные - зачастую сюда приносят вещи, которые не помещаются в домашние стиральные машины.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как правило, чаще в прачечных можно встретить мужчин. Это одинокие холостяки, у которых дома и стиральной машинки нет. Так что, можно сказать, идеальное место для знакомств (авт.прим — шутит). Еще приходят таксисты, дальнобойщики. Они приносят сразу много вещей. Причем кидают белое и цветное белье в один барабан, конечно, все чистое получают, главное, чтобы ткани не линяли, - рассказывает основательница сети прачечных самообслуживания «СамПрачка» Татьяна Кириллина. - Женщины тоже приходят. Но чаще все же они находят прачечные по интернету, а потом отправляют туда с вещами своих мужчин.

- На месте им кто-то сможет помочь? - спрашиваю.

- Там все предельно просто. Мы не держим операторов и администраторов, у нас все автоматизировано. Да, и стирка так для клиентов выходит дешевле.

Никаких администраторов и помощников здесь нет, обычно клиент сам быстро разбирается с машинами для стирки и сушки и затем коротает время в ожидании результатов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А можно ли на время стирки куда-то отлучиться, а забрать одежду позже?

- Не желательно. Ведь это ваши вещи. Машинка закончит процесс стирки и остановится. Никакой блокировки нет. Но у нас есть зоны отдыха со стульчиками, журналами, в больших прачечных — с телевизорами.

Где еще можно постирать:

Airo

Специалисты сами заберут грязные вещи в удобное время (с 10.00 до 23.00), а привезут чистые и отглаженные через 48 часов.

Где: заказ по телефону 8 (495) 191-07-85 или онлайн-заказ на сайте getairo.ru.

Стоимость: 390 рублей за кг (стирка и глажка), 5 рубашек или блузок за 990 рублей, 5 кг постельного белья — 990 рублей. При заказе на 1990 рублей доставка бесплатная, если меньше — 290 рублей.

Чистоff

Сеть прачечных работает по принципу самообслуживания, но в зданиях есть администратор, который может проследить за стиркой и сушкой, переложить в отдельный таз чистые и высушенные вещи. Забрать их можно будет в удобное время (c 10.00 до 22.00).

Где: ул. Профсоюзная д. 83 кор. 2. Ближайшая станция метро «Беляево». Список всех прачечных на сайте msk.chistoff-laundry.ru.

Стоимость: с 9.00 до 11.00 — 100 рублей за стирку (загрузка до 5 кг), 80 рублей за сушку, в последующие часы — 130 рублей за стирку, 110 рублей за сушку. Порция порошка — 10-15 рублей, кондиционера — 15 рублей.

Прачечная тети Джемаймы

Вашу одежду заберут, постирают, погладят и вернут домой в указанное вами время.

- Берем вашу грязную работу на себя, - говорят в прачечной. - Чистую одежду вернем через сутки. Но, если одежды больше 5 кг, то время выполнения заказа может быть больше.

Где: заказ по телефону 8 (495) 227-93-00 или онлайн-заказ на сайте jclean.ru.

Стоимость: 390 рублей за кг повседневной одежды и белья, 1190 рублей — пальто, 1340 рублей — пуховик, 660 рублей — костюм. Бесплатный выезд и доставка для заказа от 2000 рублей, если меньше — от 300 до 700 рублей (в зависимости от района).

Зачем ходить в прачечную?

- отстирать то, что не получилось сделать дома;

- сдать то, что не помещается в стандартную машинку (ковер, шуба, пуховик, одеяло);

- отбеливать вещи лучше в прачечной, а не в домашних условиях.

Кстати

Сникер-химчистка

Если вы сами не умеете чистить подошву кроссовок до белизны, то можете сдать их в сникер-химчистку «Sole Fresh». Там почистят даже шнурки и стельки, обувь продезинфицируют, удалят «катышки» на внутренней части кроссовка и при необходимости восстановят верхний материал. Работы займут до 10 дней.

- Мы возьмем на чистку любую обувь. Хоть малоизвестного, хоть очень дорогого бренда. Это могут быть зимние Timberland и UGG, ботинки, сапоги, летние лодочки или босоножки Christian Louboutin, - рассказывают в «Sole Fresh». - Цена будет зависеть от степени загрязнения и бренда.

Где: Цветной бульвар, д. 15 стр. 1, универмаг «Цветной», -1 этаж. Также можно вызвать курьера (услуга бесплатная), заполнить онлайн заявку на сайте или позвонить по телефону 8 (495) 648-57-44.

Стоимость: чистка подошвы - 400 рублей, отбеливание подошвы - 700 рублей, комплексная чистка - 1700 рублей, глубокая чистка - 1900 рублей.