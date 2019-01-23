Сергей Собянин открыл после реставрации театр «Школа современной пьесы»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации историческое здание театра «Школа современной пьесы» на Неглинной улице и принял участие в заседании Организационного комитета по проведению в столице Года театра.

НЕ ПРОСТО РЕМОНТ

- Поздравляю вас с 30-летием театра, с новосельем, с возрождением в прямом смысле слова из пепла этого уникального театра. Мы постарались сделать так, чтобы это был не только ремонт после пожара, но и очень тщательные реставрационные работы, - сообщил Сергей Собянин, обращаясь к труппе театра.

При этом мэр Москвы добавил, что техническое оснащение театра отвечает современным требованиям.

- Оснащение театра было проведено самыми современными технологиями, техникой, оборудованием так, чтобы вам было комфортно работать, чтобы у вас были возможности реализовать ваши творческие замыслы. С большим удовольствием от имени всех москвичей поздравляю вас с этим событием, - пояснил градоначальник.

Во время заседания Оргкомитета по проведению Года театра в Москве Сергей Собянин сообщил о решении выделить московским театрам дополнительные гранты в размере 700 млн руб. А также на проведении мероприятий, посвященных Году театра.

Мэр Москвы добавил, что на сегодня большая часть московских театров имеет современную материальную базу.

- Все годы мы с вами активно, трудно, но продуктивно работали. Можно сегодня сказать, что большинство московских театров имеет хорошую современную, материальную базу и, конечно, московские зрители тоже с достоинством оценили эту работу. По большому счету, московские театры, театральная жизнь переживает ренессанс. На 70% увеличилось количество людей, которые посещают театры. Это здорово! Спасибо вам за большой труд, - резюмировал мэр столицы.

ЗДЕСЬ УТЕСОВ ВЫСТУПАЛ

Напомним, театр «Школа современной пьесы» был создан 30 лет назад режиссером Иосифом Райхельгаузом и размещается в одном из самых известных московских зданий – бывшем ресторане «Эрмитаж» на Трубной площади. Историческое здание было построено в 1816 году. В дореволюционную пору в нем размещался легендарный ресторан «Зимний Эрмитаж», ярко описанный Гиляровским, Ходасевичем и другими бытописателями старой Москвы. «Эрмитаж» часто называли «земским бытовым центром Москвы», так как именно в нем собиралась московская знать, проходили пышные банкеты и культурные вечера.

Именно здесь провансальский кулинар Оливье придумал свой знаменитый салат. В «Эрмитаже» Достоевский повторил речь памяти Пушкина на заседании Общества любителей российской словесности, Тургенев отмечал юбилей, а Чехов заключал договор с Сувориным на издание собрания сочинений.

На Трубной площади пели Собинов и Шаляпин, Горький давал банкет в честь премьеры пьесы «На дне», а профессоры и студенты Московского университета праздновали Татьянин день. В 1917 году в «Эрмитаже» состоялось первое московское выступление Утёсова.

После Октябрьской революции 1917 г. ресторан был закрыт. После Великой Отечественной войны до 1989 г. здание занимало издательство "Высшая школа", уступившее место театру "Школа современной пьесы".

3 ноября 2013 года на сцене театра возник пожар, распространившийся на другие помещения. От огня сильно пострадали угловой корпус строения, вестибюль со стороны Неглинной улицы, парадная лестница главного входа со стороны Петровского бульвара, двусветный зал бывшего ресторана, «Зимний сад» на третьем этаже. Сгорели деревянные балки перекрытий и дверные полотна, обрушился лепной декор.

После оценки ущерба 26 ноября 2013 года Сергей Собянин дал поручение провести в здании комплексные ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта культурного наследия регионального значения «Ресторан Эрмитаж» под театр.

ОТ ТЕАТРА КОШЕК КУКЛАЧЕВА ДО «ET CETERA»

На сегодня в Москве работают 250 театров, в том числе 13 федеральных, 82 городских и 155 частных. За последнее время число зрителей государственных и частных московских театров выросло на 70% – с 8,6 млн. в 2012 году до 14,4 млн. человек в 2018. Правительство Москвы развивает программу модернизации городских театров, а также содействует строительству и реконструкции федеральных и частных театров.

Так, по состоянию на 1 января 2011 года только 17 городских театров (38% площадей) находились в удовлетворительном состоянии. Остальные 65 театров требовали капитального ремонта. Начиная с 2013 года завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 78 зданий в 33 городских театрах. Среди них – Театр кошек Куклачева, театры "У Никитских ворот", "Тень", "Электротеатр", Театр на Таганке, Театр на Покровке, "Современник", "Еt Cetera", "Геликон-Опера", "Волшебная лампа", театры Александра Градского, Надежды Бабкиной, Романа Виктюка, Армена Джигарханяна, Олега Табакова.

Сегодня здания 51 театра (65% площадей) находятся в хорошем состоянии, нуждается в ремонте 31 театр (35% площадей).

При этом речь идет не просто о возвращении зданий в нормальное состояние или расширении площадей. Каждая реконструкция и ремонт сопровождаются комплексным переоснащением театров современным оборудованием, в результате которого режиссеры и артисты получают качественно новые возможности для реализации своих творческих планов.