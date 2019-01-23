2019-01-23T19:19:55+03:00
Общество

«Партнёрство с МГУ делает наше образование сильнее»: губернатор Подмосковья рассказал о сотрудничестве с ведущим вузом России

Андрей Воробьёв принял участие в заседании Попечительского совета Московского Государственного Университета
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Сегодня в Москве состоялось IV заседание Попечительского совета МГУ им. Ломоносова, который возглавляет Владимир Путин. Меропряитие провели накануне Дня российского студенчества, он же Татьянин день - учащиеся вузов будут отмечать его в нынешнюю пятницу, 25 января.

Открывая заседание, Президент поблагодарил членов совета за поддержку, которую они оказывают МГУ.

- Важнейшая задача - укреплять научный, преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей - как российских, так и зарубежных, - обладающих знаниями и компетенциями в перспективных, только формирующихся областях, развивать программы академического обмена с другими вузами и университетами, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что студенты вуза сегодня на заметных ролях в передовых международных проектах по самым разным дисциплинам.

- Научный, образовательный потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития, - подчеркнул глава государства, - в госуправлении, в экономике, в социальной сфере, для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую технологическую эпоху.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, входящий в Попечительский совет МГУ, поблагодарил руководство старейшего и ведущего университета России за тесное сотрудничество с регионом.

- Такое партнерство делает сильнее наше среднее и высшее образование, - рассказал губернатор журналистам по итогам заседания. - У нас достаточно тесное и результативное сотрудничество с МГУ и со всей командой, которую возглавляет Виктор Антонович Садовничий. В ряде наших средних школ организованы университетские классы. В том числе есть очень тесная интеграция с гимназией имени Евгения Примакова (она находится в Одинцовском районе Подмосковья, - Авт.) - преподаватели МГУ доводят до ребят последние методики изучения точных наук. Везде, где есть участие МГУ, высокий результат - и при ЕГЭ, и при поступлении в ведущие вузы страны.

Андрей Воробьёв отметил, что действующие педагоги и студенты МГУ помогают развивать ЦМИТы - Центры молодёжных инновационных технологий, которые в последние годы активно открывают в Московской области. Дети здесь получают факультативные знания в области техники, информатики и программирования.

- Совместно с МГУ мы начинаем проект в рамках программы «Вернадский» (это программа, призванная выровнять качество высшего образования в России, - Авт.). Интеграция Московского госуниверситета в наши педагогические университеты для нас тоже очень важна, - отметил Андрей Воробьёв.

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