Автомобилистка задолжала 36 000 рублей за парковку, с которой уехала неделю назад

- Мы с вами разговариваем, а у меня денежки капают. Минута - 5 рублей. За час три сотни набегает. Только ночью, как в рекламе, дешевле (час 100 рублей. - Ред.).

Марина вовсе не бомбила и говорит не о таксометре, который отсчитывает денежки. Тикают «часики» в ее мобильном телефоне в приложении «Московский паркинг».

Уже больше недели, с 16 января, программа не может завершить парковочную сессию. Набежало почти 180 часов. В рублях это около 36 тысяч, и останавливаться взбесившийся таймер, похоже, не собирается. Москвичка проклинает тот день, когда приехала в центр столицы на своем автомобиле.

- Машину 16 января я поставила на городской парковке со шлагбаумом на улице Новый Арбат, дом 2 (это ППЗТ - плоскостная парковка закрытого типа. - Ред.).

Ничего не нарушала, номера не заклеивала, взяла талон и отправилась по делам. Спустя два часа вернулась и через мобильное приложение «Московский паркинг» оплатила услугу. За два часа - 600 рублей. Деньги списали, и я нажала кнопку «уехать». Сюрпризы начались уже около шлагбаума. Я вставила оплаченный парковочный талон. Экран снова требовал к оплате 600 рублей. Вызвала сотрудников службы паркинга. Они сфотографировали историю платежей в моем мобильном приложении и, удостоверившись, что деньги уже были списаны ранее, вручную открыли шлагбаум, - рассказала «Комсомолке» Марина.

Но на этом приключения не закончились. В этот же день москвичка решила проверить баланс и зашла в мобильное приложение «Московский паркинг». И на экране высветилось, что автомобиль до сих пор находится на той парковке.

- 300 рублей в час - это вам не шутки. Я простой доктор и столько не зарабатываю Сразу позвонила по телефону, указанному в приложении. Диспетчер посоветовал мне завершить парковочную сессию с помощью SMS на короткий номер. Но, сколько я их ни отправляла, таймер так и не остановился. Уже к утру следующего дня сумма перевалила за две тысячи рублей, я поехала в офис АМПП (Администрация московского парковочного пространства. - Ред.) и подала письменную жалобу, - рассказала Марина.

Ответ ей пообещали дать через 30 дней. По подсчетам москвички, к этому времени за парковку она будет должна порядка 180 тысяч рублей. И пока длится эта злополучная сессия, Марина не может пользоваться мобильным приложением «Московский паркинг», а значит, потенциально рискует получить штрафы за неоплаченную парковку. Они, кстати, с 9 января выросли вдвое - с 2500 до 5000 рублей.

На парковочном талоне Марины указаны адрес - Новый Арбат, дата - 16.01.19 и время окончания парковки - 16.56.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- SMS на короткий номер тоже не отправляются. Диспетчеры «горячей линии» предлагают оплачивать через паркоматы. Но, во-первых, они далеко не всегда работают, а во-вторых, теперь на это отведено всего 5 минут, за это время добежать до устройства можно далеко не на всех улицах.

По совету автоюристов женщина собирает доказательства, что ее автомобиль уехал с той парковки.

- Я даже видеосъемку запросила. Да и свидетели готовы подтвердить, что моя машина еще неделю назад уехала с Нового Арбата, - рассказала Марина.

«Комсомолка» тоже подтверждает. Пока мы общались с женщиной, ее автомобиль стоял около редакции, а мобильное приложение упорно продолжало отсчитывать время за стоянку на Новом Арбате.

МНЕНИЕ АВТОЮРИСТА

- Сбой в работе мобильного приложения тут очевиден и, скорее всего, связан с некорректной работой сервера АМПП, - считает автоюрист Алексей Нестеров. - В качестве доказательства потребуется выписка со счета об оплате услуг парковки, а также распечатка звонков с обращениями на «горячую линию». Автомобилистка правильно сделала, что подала письменную жалобу. Вероятно, ошибку исправят в установленные законом сроки, то есть в течение 30 дней. В случае если этого не произойдет, необходимо подать гражданский иск в суд.

Самые частые ошибки

КСТАТИ

Водители смогут сами исправлять неточности

С 1 марта 2019 года москвичи смогут самостоятельно исправлять ошибки в мобильном приложении «Московский паркинг». Автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня, до 23.59, если вдруг забыли сделать это сразу. Некоторые водители указывали неправильный номер парковки и платили неверную сумму. После ввода новых правил автомобилисты смогут исправить номер парковки до конца текущего дня после завершения сессии.