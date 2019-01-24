И такое у нас каждый день - то кабан прибежит, то олень

В одном из пабликов мне попалась заметка о бывшем контактном зоопарке в селе Левково Пушкинского района Московской области. Ее автор в красках описывает невыносимые условия, в которых по воле злого рока оказались десятки диких животных. А в частности, кабаны и олени. Были времена, когда за ними присматривал хозяин местной гостиницы, но потом спустил с молотка все имущество и уехал жить в Азию. Копытные горемыки остались без присмотра в лесу. На огороженной территории площадью 10 гектаров. И нет им, несчастным и голодным, покоя.

На следующий день я сидел в 317-м автобусе Москва - Красноармейск с морковкой и яблоками в рюкзаке.

СВИНЮШКИ, ВЫ ГДЕ?

В районе села Левково я оказался в заснеженном поле и прошлепал по обочине километра два пешком. Когда-то здесь и правда был отель «Астория-1». А при нем контактный зоопарк - с кроликами, оленями, кабанами, павлинами, лошадьми.

Я добрался до окраины села и уткнулся в металлический забор, окаймленный колючей проволокой. За ним между деревьями сигали огромные волосатые кабаны. Хрюкали и хрипели. Валялись на боку. Крутились вокруг собственной оси. В общем, на умирающих эти животинки были похожи меньше всего. Поодаль стояли грациозные олени и интеллигентно, без вызова смотрели в мою сторону. Я бросил через прутья морковь с яблоками и стал наблюдать, как их уничтожают кабанчики.

К забору подъехала машина, из которой вышла целая семья. В руках у папы был мешок с овощами.

- Для нас это уже традиция, - рассказал он. - Особенно зимой.

Потом подъехала еще одна машина - из Ивантеевки. И еще. И еще.

ВСЕ СВОИМИ СИЛАМИ

Может показаться, что за животными вообще никто не присматривает. Кроме неравнодушных селян. На самом деле опеку над оленями и кабанами взял руководитель Пушкинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Смоляков.

- Десять лет назад хозяин «Астории-1» продал все имущество и попросил меня приглядеть за животными, - рассказал он «КП». - С тех пор эта история и продолжается. Все собственными силами. Солома, корм. Уборка мусора. В районе и так проблем хватает. А у нас в обществе состоит много пенсионеров. Вот они-то и помогают.

- А земля, на которой живут животные, чья?

- Государственная. Мы ведем за ней надзор.

На месте бывшего отеля сейчас идет стройка. Кто новый хозяин участка, неизвестно. Охранник сообщил, что через пару лет на этом месте будет дом отдыха. Разумеется, частный.

- По всем остальным вопросам звоните застройщику - номер на воротах.

Но вместо привычных 11 цифр в нем оказалось 12. Я вернулся к секьюрити. Тот только рассмеялся в ответ. Мол, и правда чертовщина.

- Можно организовать здесь экопарк, - продолжает Смоляков. - Нанять обслуживающий персонал. Да только за чьи средства? У района денег нет. А новому хозяину, который стройку затеял, это ни к чему. Я, конечно, делаю все что могу. Но животные все равно ненадежно защищены. Есть угроза от бездомных собак. Они собираются стаями и могут пролезть на территорию. И загрызть кабана.

Правда, от кабанов тоже есть вред, рассказали мне жители села Левково.

- Был случай, когда они прорыли себе ход и прибежали к дому моей мамы, - улыбается продавец местного супермаркета. - Она вроде сильно не испугалась. Но приятного мало.

Еще одна жительница Светлана столкнулась с кабаном недалеко от бывшей гостиницы «Астория-1».

- Я чуть душу богу не отдала! - побожилась девушка. - Такая туша с заплывшими глазками.

При этом Светлана пришла покормить тех же кабанов и оленей. Через забор, конечно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Нужны приюты для копытных»

- У нас хоть и приняли Закон об ответственном обращении с животными, в силу он войдет после всех поправок только через годик-другой, - сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. - А как войдет, начнут повсеместно закрывать контактные зоопарки. И куда этих животных девать? У нас приюты только для кошек и собак. А для копытных нет. Чтобы не платить штраф, владельцы зоопарков начнут отпускать животных на свободу. Но они уже привыкли к людям. И те же кабаны будут к ним тянуться. Выбегать на дорогу. И носиться по селам. Сдать животное в зоопарк не так просто, как кажется. Там множество бумаг и бюрократии. Вообще, если в дальнейшем в этом самом Левкове захотят пристроить кабанов и оленей, пускай попробуют обратиться к нам. Что-нибудь придумаем. А пока совет жителям. Кормите животных злаковыми. Сеном. Свежими овощами и фруктами. Но ни в коем случае не хлебом. От него колики, заворот кишок и даже гибель.