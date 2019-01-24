2019-01-24T11:06:49+03:00
Происшествия

«Украли «похоронные» деньги»: Мошенники забрали у двух одиноких пожилых москвичек 220 тысяч рублей

Одной из них 94 года, другой - 80 лет
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В следствии не исключают, что к двум эпизодам могут иметь отношение одни и те же преступникиВ следствии не исключают, что к двум эпизодам могут иметь отношение одни и те же преступникиФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские ищут группу мошенниц, которые на днях обчистили сразу двух одиноких пенсионерок в центре Москвы.

Первой жертвой стала 80-летняя жительница Тихвинской улицы. 21 января ей позвонили на городской телефон. Женщина по ту сторону провода представилась сотрудницей Сбербанка. Дальше - стандартный, увы, развод: «По новому распоряжению Правительства вам полагается ежемесячная доплата к пенсии. Мы уточняем данные карт. Назовите, пожалуйста, номер...» Вслед за номером, «банкирша» попросила трехзначный код на тыльной стороне банковской карточки и даже пароль. Доверчивая женщина, обрадовавшаяся доплате, назвала и то, и это. Через несколько минут на мобильнике звякнула смска от настоящего Сбербанка: с вашей карты снято 120 тысяч рублей.

- Женщина говорит, что уже несколько лет копит деньги на собственные похороны, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - После случившегося ей стало плохо, вызывали скорую помощь.

Через два дня, 23 января, мошенники обманули ещё одну пенсионерку - на Большой Андроньевской в районе Таганки. В дверь к 94-летней москвичке позвонили. На пороге стояли две женщины. «Здравствуйте, мы из пенсионного фонда, вам доплата полагается, уточняем данные...» Бабуля плохо слышит, с трудом передвигается. Полезла за документами. Немного поговорили. А после ухода «сотрудниц пенсионного» решила проверить шкатулку, в которой хранила самые ценные для себя вещи. Исчезли деньги - 35 тысяч рублей и 1000 долларов (всего это около 100 тысяч рублей, - Авт.), несколько нехитрых золотых и серебряных колец.

- По заявлениям гражданок проводятся проверки, преступников ищут, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе московской полиции.

В следствии не исключают, что к двум эпизодам могут иметь отношение одни и те же преступники.

Если у вас в семье есть пожилые люди, напомните им, пожалуйста, ещё раз: данные своих банковских карт нельзя называть никому, в том числе сотрудникам банка, а незнакомым двери вообще лучше не открывать.

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По данным УМВД России по Вологодской области, с начала года зарегистрировано 1700 случаев мошенничества, но на самом деле пострадавших намного больше. Не каждый обращается за помощью в правоохранительные органы, считая, что в произошедшем есть их собственная вина, а деньги уже не вернуть (подробности)

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