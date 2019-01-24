Собянин передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий

Cтоличная полиция 24 января получила 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen, с помощью которых полицейские смогут оформлять даже самые сложные ДТП в течение одного часа. Технику передал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Количество аварий на дорогах уменьшилось, количество погибших, пострадавших также значительно уменьшилось в последние годы. Но тем не менее каждый день на дорогах что-то случается. Выезжают специальные оперативные группы, которые расследуют особо сложные, связанные с погибшими, пострадавшими. И дороги Москвы в этих локациях перекрываются иногда до шести часов. Это, конечно, прямо влияет на движение на дорогах, на скорость, на пробки и, конечно, своевременность проведения следственных мероприятий, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы также напомнил, что в минувшем году власти города вместе с МВД создали регламент взаимодействия городских служб и правоохранителей. За счет с шести до трех часов уменьшили время проведения таких следственных мероприятий.

- Но все равно это очень долго и очень сложно. Вот сейчас мы вместе с МВД разработали новые технические требования для специальных следственных лабораторий, - отметил мэр города.

На место происшествий на дорогах теперь будут выезжать машины, которые оснащены самым современным оборудованием: стационарной системой телескопического освещения с комплексом фотовидеофиксации обстановки на месте ДТП (с планшетной системой управления и отдельным монитором), беспилотным летательным аппаратом (квадрокоптером) для оценки и фиксации ситуации с воздуха, программно-аппаратными комплексами со специальным программным обеспечением, фотоаппаратами и специализированными рабочими станциями для построения 3D-моделей, лазерными измерительными комплексами и другим специальным следственным и экспертно-криминалистическим оборудованием.

Мэр города выразил надежду, что с новой аппаратурой все сложные мероприятия на дорогах будут проводиться быстрее. Время оформления тяжелых ДТП должно сократиться в шесть раз.

- Использование новых мобильных криминалистических лабораторий позволит сократить время прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия до 30 минут, а время ликвидации последствий ДТП – до одного часа, - уточнили в мэрии Москвы.

Ранее на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве сообщили, что в 2018 году в столице произошло 9120 дорожно-транспортных происшествий.

- Пешеходы стали чаще соблюдать правила дорожного движения. Они спровоцировали 1213 происшествий, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году. За 2018 год выявлено и пресечено более 27 млн административных правонарушений в области дорожного движения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.