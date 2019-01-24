Московская полиция не нашла состава преступления в истории с убитой на глазах ребенка собакой

История гибели домашнего беспородного пса Дика в начале декабря прошлого года буквально взорвала соцсети. «Москвич жестоко забил дворняжку на глазах 12-летнего мальчика», «металлическим прутом изверг лупил пса и угрожал расправой ребенку», «он убил собаку, доберется и до человека» - такими сообщениями были усыпаны сайты зоозащитных организаций. Обвинения были столь громкими, что казалось, все точно закончится уголовным делом.

Напомним, все произошло 4 декабря в спальном квартале Москвы на улице Андропова. 12-летний школьник выгуливал старого 15-летнего домашнего пса Дика. Беспородный пес шел без поводка в нескольких метрах от мальчика. Вот версия хозяйки Дика.

- Наш Дик в силу возраста был малоподвижен, спокоен, не обращал ни на кого внимания. Это могут подтвердить местные собачники, давно знающие нас. Навстречу к сыну во дворе шел мужчина с китайской хохлатой. Он уже был с железным прутом в руках. Поравнявшись, маленькая собачка начала задираться и огрызаться на Дика. Мужчина же повел себя более чем неадекватно. Он пнул Дика ногой, ударил прутом повалил на землю и придерживая ногой, продолжил его бить. Сыну он сказал, что если будет мешать, то и сам получит. Перепуганный он еле дотащил Дика домой. Я хоть и ветеринар, но уже ничем помочь не могла. Он умер на моих руках и на глазах троих детей, - рассказала «Комсомолке» Маргарита, многодетная мама и хозяйка Дика.

Обвинения были столь громкими, что казалось, все точно закончится уголовным делом

Москвичка написала заявление в полицию. А на днях получила ответ.

- По результатным проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - говорится в документе.

Выводы полиции однозначны: состава преступления нет. Но зоозащитники официальной версии не верят. На днях стартовал сбор подписей под петицией, в которой они требуют провести повторное расследование. Но войну они ведут не только в интернете. Фотографиями мужчины, которого без суда и следствия окрестили убийцей и живодером заклеены все столбы и подъезды на улице Андропова.

Москвичка написала заявление в полицию. А на днях получила ответ

51-летний москвич так затравлен дурной славой и угрозами, что боится выходить из дома. В своих показаниях мужчина пояснил, что лишь защищал своего карманного пса. По его словам, Дика он не бил, а лишь оттолкнул ногой.

- Он вовсе не похож на догхантера. Наоборот, сама видела, как он дворняжек подкармливал. Да и со своей собакой он всегда обращается более чем доброжелательно. Но в последнее время с песиком жена гуляет. Он из дома почти не выходит, боится людей, которые на него пальцем уже стали показывать. Но это все клевета, не мог он этого пса убить, - заступилась за соседа Алина Маслова.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Зоозащитники - безжалостные и беспощадные»

- Оперируя языком фактов, никого убийства собаки не было. Об этом говорит официальный документ, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По закону хозяйка пса может это решение обжаловать. Но скорее всего, учитывая резонанс , расследование было проведено качественно и выводы полиции окончательны. Сам обвиняемый мужчина тоже может обратиться в органы с заявлением о клевете. Его публично обвинили в преступлении, которое, судя по всему, он не совершал. Кроме того, его персональные данные, имя, фамилия, адрес и фотографии были распространены в социальных сетях и иных общественных местах. Увы, случаи, когда войны, которые ведут зоозащитники нарушают законы, происходят все чаще. Почему-то заступаясь за кошечек и собачек, они забывают о человеке, - прокомментировал юрист Валерий Шумилин.

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