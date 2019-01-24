В Москве в систему городского видеонаблюдения внедрят функцию "распознавания лиц" для поиска преступников

Городские камеры видеонаблюдения в Москве будут выполнять еще одну функцию, а именно "распознавания лиц" для поиска преступников. Сейчас, несмотря на огромное количество камер, они используются недостаточно эффективно. Об этом 24 января мэр Москвы Сергей Собянин сказал на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

- Мы решили активнее внедрять информационные технологии, улучшить работу видеонаблюдения в городе. Несмотря на огромное количество камер, они используются недостаточно эффективно. В этом году мы внедряем систему "распознавания лиц" и это будет настоящая революция в поиске преступников, - сказал Сергей Собянин.

Также мэр города высоко оценил результаты работы столичной полиции в прошлом году и вспомнил, как обеспечивалась безопасность во время самых значимых для города мероприятий.

- Перед Чемпионатом мира по футболу у меня все спрашивали: "Когда выезжать из Москвы? В это время жить здесь будет невозможно". Мы ожидали приток туристов, болельщиков. Но их количество было значительно больше, чем мы ожидали. Например, зона болельщиков возле МГУ на Воробьевых горах была рассчитана на 20 тысяч болельщиков, а приходило более 100 тысяч. После матчей на улицы выходило более 1 млн человек. При этом город нормально функционировал, полиция работала дружелюбно. Высокую оценку работы полиции дали москвичи и приезжие, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако Чемпионат мира по футболу был не самым массовым в городе, количество туристов во время фестиваля "Путешествие в Рождество" было больше. Это, по словам мэра Москвы, было еще одно испытание для работы столичной полиции. Сергей Собянин отметил также, что в Москве с 2010 года количество преступлений (ограбления, квартирные кражи, убийства и другие) уменьшилось на четверть.

- Для того, чтобы МВД работало эффективнее мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить материальную базу, отремонтировать здания, где проходит служба, обеспечить техникой. Будем продолжать строительство новых районных отделов внутренних дел, - сказал Сергей Собянин.

Ранее власти города передали столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий, с помощью которых полицейские смогут оформлять даже самые сложные ДТП в течение одного часа (ранее требовалось шесть часов).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- с 30,2% до 28,7% снизился удельный вес уличной преступности. На улицах города стало меньше таких преступлений: убийства - на 10%, разбойные нападения - на 11,7%, грабежи - на 14,1%, кражи - на 10,5%;

- 12,9 тысяч экономических преступлений выявлено за прошедший период, в том числе тяжких и особо тяжких - 11,4 тысячи;

- 17,1 тысяч наркопреступлений выявлено, из которых 14,7 тысяч - тяжкие и особо тяжкие. Изъято из незаконного оборота более 1689 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ;

- на 6,7% снизилось число преступлений, совершенных в подъездах;

- на 47,4% уменьшилось количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние в состоянии наркотического опьянения;

- 3500 преступлений было раскрыто с помощью системы городского видеонаблюдения. Из них: 28 убийств, 386 грабежей, 185 разбойных нападений, 1805 краж, в том числе 126 квартирных.

- 9120 дорожно-транспортных происшествий произошло в столице. Пешеходы стали чаще соблюдать правила дорожного движения.

(данные пресс-службы ГУ МВД России по Москве)