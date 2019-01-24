2019-01-24T16:04:13+03:00
Общество

В Подмосковье лисы забираются в коттеджи местных жителей, пугают детей и воруют вещи

Иногда набеги диких хищников заканчиваются не только мелкими кражами [видео]
Наталья Ерошкина
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Буквально на днях жене Максима удалось снять очередной разорительный набегБуквально на днях жене Максима удалось снять очередной разорительный набегФото: Предоставлено очевидцем
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Житель подмосковного поселка Большие Вяземы Максим рассказал "КП", что парочка лис неоднократно наведывается прямо к нему в дом. Причем лесные обитатели совершенно не боятся разгуливать по прихожей и утаскивать в лес личные вещи. Хищников совершенно не смущает присутствие людей, поэтому они заходят в дом к семье Максима чуть ли не каждую неделю.

Буквально на днях жене Максима удалось снять очередной разорительный набег, на этот раз хищник пытался утащить в лес кроссовки. Когда попытка не удалась, лиса просто стала носиться по предбаннику коттеджа в поисках чего-нибудь съедобного. Именно этот момент девушка и сняла на свой телефон.

На записи слышно, что ее дочка боится лесного зверя. И, как говорят ветеринары, боится она не зря, потому что подходить к диким животным и уж тем более пытаться их погладить может быть чревато. Потому что лиса может быть заражена бешенством, а даже если нет, то все равно может укусить, испугавшись новых знакомых.

Также Максим рассказал, что у его соседей лиса задушила пекинеса, который бегал по придомовой территории. Поэтому в поселке сейчас все стараются следить за своими домашними питомцами, особенно за кошками и карликовыми породами собак.

Нашествие лис в Подмосковье.

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