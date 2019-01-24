Москвичи многодетной маме, воспитывающей ребенка-инвалида: «Убери свой пандус, не надо было урода рожать!»

Жильцов многоэтажки на улице Авиамоторной сейчас допрашивают следователи. Кто ломает пандус, установленный в подъезде, никто из них пока так и не признался. В местной управляющей компании тоже руками разводят, мол официально собственники на устройство не жаловались.

Но родители шестилетнего инвалида-колясочника Федора Сухова в случайности не верят. В многоэтажку многодетная семья переехала в мае 2018 года. Добрыми и приветливыми соседи были до тех пор, пока по заявлению мамы управляющая компания не установила в подъезде два пандуса. Первый - у входной двери, а второй - на лестничном пролете к лифту.

- У Феди ДЦП и он передвигается на инвалидном кресле. Без пандусов выехать из дома просто невозможно. А он у нас ведет активный образ жизни, сейчас ходит в детский сад, а в следующем году станет первоклашкой. Мы и дом этот выбрали неслучайно. Рядом школа для ребят с нарушениями двигательной активности, - рассказала «КП» мама мальчика Виталия.

В многоэтажку многодетная семья Суховых переехала в мае 2018 года. Фото из личного архива

В первый раз пандус сломали 16 октября. Тогда кто-то залил лаком металлический шпингалет.

- Совпадение или нет, но мне в этот день еще и шину прокололи в машине. Конечно я заявление в полицию написала, - рассказала многодетная мама.

Но участковый виновного так и не нашел. По словам мамы мальчика, с того дня соседи, как с цепи сорвались. Они ни раз грубо высказывались в ее адрес и требовали убрать пандус, который одним - мешает ходить, а вторым — просто не нравится внешне.

- Я такого наслушалась, что страшно повторять. Одна дама сказала, что мне надо было думать, прежде чем урода-инвалида рожать, - возмутилась женщина.

А на днях случай с поломкой повторился. Утром в среду, 23 января, кто-то с корнем вырвал пандус у входной двери. После второго заявления в полицию в дело вмешался Следственный комитет.

В октябре металлический шпингалет "добрые соседи" залили лаком. А позднее пандус у входной двери вырвали с корнем. Фото из личного архива

- По данному факту организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас Федя с мамой проходит курс реабилитации в одном из медицинских центров. Пандус к его возвращению в управляющей компании пообещали починить. В семье растут трое мальчиков старшему брату Федора 11, а младшему всего два годика. Детям о случившемся родители не рассказывают.