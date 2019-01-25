На 62 этаже башни «Федерация» в Москва-Сити задымилась вентиляция

Днем в пятницу, 25 января, пожарная сигнализация сработала в башне «Федерация» Москва-сити. Черный густой дым за несколько минут проник в офисы на 62 этаже. Очевидцы позвонили в службу спасения.

Еще до приезда пожарных сотрудники офисов самостоятельно покинули здание. Оказавшись на улице, многие включили камеры мобильных телефонов. На кадрах видно, как из окна высотки валит дым. Соцсети облетела информация о пожаре. Но она не подтвердилась.

- Произошло задымление без дальнейшего возгорания. Никто не пострадал, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688147" frameborder="0"></iframe> Пожар в башне "Федерация" в Москва-сити.

Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты. По предварительным данным, задымление связано с поломкой в вентиляционной системе.

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