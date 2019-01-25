2019-01-25T13:24:00+03:00
Происшествия

На 62 этаже башни «Федерация» в Москва-Сити задымилась вентиляция

Обошлось без возгорания
Анастасия ВАРДАНЯН
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Причины случившегося сейчас устанавливают экспертыПричины случившегося сейчас устанавливают экспертыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем в пятницу, 25 января, пожарная сигнализация сработала в башне «Федерация» Москва-сити. Черный густой дым за несколько минут проник в офисы на 62 этаже. Очевидцы позвонили в службу спасения.

Еще до приезда пожарных сотрудники офисов самостоятельно покинули здание. Оказавшись на улице, многие включили камеры мобильных телефонов. На кадрах видно, как из окна высотки валит дым. Соцсети облетела информация о пожаре. Но она не подтвердилась.

- Произошло задымление без дальнейшего возгорания. Никто не пострадал, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар в башне "Федерация" в Москва-сити.

Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты. По предварительным данным, задымление связано с поломкой в вентиляционной системе.

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В пятницу, 25 января, очевидцы сообщили о возгорании, возникшем в здании башни "Федерация" комплекса "Москва-Сити". По имеющимся в настоящий момент данным, пострадавших в ходе инцидента нет (подробности)

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