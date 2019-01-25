Необычные маршруты общественного транспорта в Москве: в кабине канатной дороги - летим над рекой, а из окна электробуса - любуемся столицей

По Москве под и над землей и по воздуху ездит общественный транспорт будущего - с климат-контролем, электронными библиотеками, бесплатным Wi-Fi, комфортным салоном, панорамными окнами и другими удобствами. Новинки появились за последние два - три года. Это не просто вагоны и машины, а еще и аттракцион! Едешь по делам или в гости - и любуешься красивой столицей из окна электробуса или из кабины канатной дороги. Мы узнали, где можно побывать на необычном маршруте.

ЭЛЕКТРОБУСЫ: НА ЗАРЯДКУ, СТАНОВИСЬ

Фишки: питается от аккумуляторных батарей, заряда хватает на путь длиной до 200 километров, максимальная скорость - 69 километров в час, низкопольный салон на 85 пассажиров, 30 мест для сидения, едет тихо, плавно и не трясет, пандусы для мам с колясками и инвалидами, климат-контроль и спутниковая навигация, USB-разъемы для зарядки гаджетов, информационные медиаэкраны, видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi.

На каких маршрутах ездит: на пяти линиях на северо-востоке и востоке. Это № 73 - от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева, № 80 - от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, № 76 - от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ», № 649 - от Ясного проезда до Осташковской улицы, № 83 - от Уссурийской улицы по Хабаровской, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро «Преображенская площадь».

Цена билета: обычный проездной на 1 поездку - 55 руб., билет «Кошелек» по карте «Тройка» - 38 руб. Для льготников - бесплатно по социальной карте москвича.

Время работы: ежедневно с 5.00 утра и до 1.35 ночи.

Электробус питается от аккумуляторных батарейФото: Павел КЛОКОВ

КАНАТНАЯ ДОРОГА: МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

Фишки: длина воздушного маршрута - 720 метров, в том числе над Москвой-рекой; время в пути - 5 минут; закрытые кабинки на 8 пассажиров с креплениями великов, лыж и сноубордов; тонированные стекла, подсветка, аудиогид на 4 языках и медиаэкраны; красивые виды на центр Москвы; три станции; для лыжников - открытые кресельные кабинки.

На каких маршрутах ездит: от Воробьевых гор до «Лужников». На вход и выход работают две станции - «Воробьевы горы» на улице Косыгина и «Лужники» на Лужнецкой набережной. Добраться можно пешком от метро «Воробьевы горы» или «Спортивная», МЦК «Лужники».

Цена билета в зависимости от льгот и маршрута:

- в будни - от 150 до 350 руб., в выходные - от 200 до 400 руб.

- бесплатно - дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 группы.

- VIP-кабина - 10 тыс. руб. (рассчитана на 4 человек).

Время работы: пн. - 16.00 - 22.00, вт. - вск. - 12.00 - 22.00.

МЕТРОПОЕЗД «МОСКВА»: С ГАДЖЕТАМИ В ЗОНЕ ДОСТУПА

Фишки: сквозной проход через все вагоны, усиленная шумоизоляция, более мощная вентиляция, широкие дверные проемы, в головных вагонах - специальные места для инвалидных колясок; поручни с эффектом «теплого» покрытия; USB-порты для зарядки гаджетов, сенсорные мониторы с навигацией по нужным станциям, маршрутам и расчетом времени в пути; видеоэкраны с телетрансляцией городских новостей. Новые составы на 15 процентов вместительнее обычных. На Филевской линии ходит модернизированная «Москва». Здесь в головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна в пути по открытым участкам. На дверях появились кнопки открытия. В одном из промежуточных вагонов некоторые кресла стали складными.

Это самый лучший метро-поезд в мире по техническим параметрам и комфортабельностиФото: Евгения ГУСЕВА

На каких маршрутах ездит: на Таганско-Краснопресненской линии - 48 поездов, на Калужско-Рижской - 21, на Филевской - 27, на Солнцевской и Большой кольцевой линиях - 4. В этом году поездов «Москва» в метро станет еще больше.

Цена билета: обычный проездной на 1 поездку - 55 руб., по карте «Тройка» билет «Кошелек» - 38 руб. или по тарифу «90 минут» с пересадками - 59 рублей. Для льготников - бесплатно по социальной карте москвича.

Время работы: ежедневно с 5.30 утра до 1.00 ночи.

ТРАМВАЙ «ВИТЯЗЬ»: ПАНОРАМНЫЕ ОКНА И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Фишки: трехсекционные вагоны со входом и выходом из всех шести дверей, панорамное остекление, едет плавно и быстрее обычного трамвая, низкий пол, светодиодное освещение, климат-контроль, USB-зарядки, для инвалидов - кнопки для вызова водителя и специальные места в салоне, информационные табло, спутниковая навигация и видеонаблюдение, современная система управления. Каждый вагон рассчитан на 260 человек, в салоне - 60 мест для сидения.

Современный трамвай «Витязь-М». Фото: Мосгортранс

На каких маршрутах ездит: на 12 маршрутах в основном на северо-востоке, востоке и в центре столицы. В пути - площадь Тверская Застава, Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы, Останкинская телебашня, ВДНХ, Живописный и Новоспасский мосты. К примеру, № 17 - от Полярной улицы до метро «ВДНХ», № 7 - от метро «Бульвар Рокоссовского» до Тверской Заставы, № 9 - от Каланчевской улицы до Тверской Заставы, № 11 - от Останкино до 16-й Парковой улицы, № 35 - от Новоконной площади до Нагатино (полный список - на сайте Мосгортранса www.mosgortrans.ru/tram/).

Цена билета: обычный проездной на 1 поездку - 55 руб., билет «Кошелек» по карте «Тройка» - 38 руб. Для льготников - бесплатно по социальной карте москвича.

Время работы: ежедневно с 5.00 утра и до 1.00 ночи.