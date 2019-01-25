В Москве 2/3 горожан ежедневно пользуются общественным транспортом

Для поездок по столице москвичи все чаще выбирают метро, наземку и электрички. Городской общественный транспорт стал популярнее. На нем ежедневно ездят более двух третей жителей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru.

Тех, кто каждый день предпочитает кататься на городском транспорте, стало больше - их доля выросла с 62 до 69 процентов. Как отмечает mos.ru, доля тех, кто ездит на общественном транспорте постоянно, превысила две трети. Это больше, чем в большинстве городов мира.

Если сравнить количество пассажиров в общественном транспорте Москвы с 2010 по 2018 год, то увидим рост на 460 миллионов человек или на 9 процентов. В прошлом году они совершили 5,6 миллиарда поездок.

Столичные власти в прошлом году активно развивали внеуличный рельсовый транспорт (метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и пригородное железнодорожное сообщение) и магистральный наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы). При этом не забывали и об альтернативных способах передвижения по городу. За год расширилась и улучшилась система велопроката, проката самокатов, каршеринга, а также такси. Одновременно город продолжил строить инфраструктуру для личного транспорта и пешеходов.

НА РЕЛЬСОВЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕВОЗЯТ БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ

В 2018 году в столице метро, МЦК и пригородным железнодорожным транспортом воспользовались 3,15 миллиарда пассажиров - на 320 миллионов больше (11 процентов), чем в 2010 году. Услугами метро и МЦК - 2,51 миллиарда пассажиров, пригородных электричек - 640 миллионов пассажиров.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сейчас рельсовым транспортом по будням пользуются 11 миллионов пассажиров в сутки. Еще больше жителей удается перевозить благодаря увеличению пропускной способности существующих линий, строительству новых веток и обновлению подвижного состава.

При этом в поездах и вагонах метро появилось 750 тысяч новых пассажирских мест. Всего же, начиная с 2010 года, на рельсовом транспорте Москвы создали более пяти миллионов новых пассажирских мест, то есть больше на 32 процента.

МЕТРО СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ

На ветках подземки запустили 498 новых комфортных вагонов «Москва». Подвижной состав метро обновился уже на 49 процентов. За последние восемь лет на подземные маршруты вышли 2413 новых вагонов.

Кроме того, за прошлый год на линиях метро заменили 19,7 тысячи шпал и 170 километров кабеля, отремонтировали 57 эскалаторов, привели в порядок фасады, вестибюли, подуличные переходы 39 станций.

Для удобства пассажиров в вагонах метро подключили 8720 видеоэкранов. На них транслируют актуальную информацию о событиях в городе. Во время чемпионата мира пассажиры могли в пути посмотреть футбол.

Мобильным приложением «Метро Москвы» пользуются 1,75 миллиона человек. А в программе лояльности карты «Тройка» участвуют 180 тысяч человек.

АВТОБУСЫ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛИ

Наземный транспорт в прошлом году перевез 1,15 миллиарда пассажиров, которые не пользуются льготами и полностью оплачивают проезд. Это на 14 процентов больше, чем было в 2010-м. За последние годы количество пассажирских мест в наземке выросло на 3,3 миллиона (26 процентов).

В прошлом году город получил 913 единиц подвижного состава. Всего же с 2010 года столица закупила 9993 автобуса, трамвая, троллейбуса и электробуса. Автобусный парк полностью обновился. Теперь по маршрутам ездит только низкозольный и экологически чистый транспорт. В столице запустили 45 электробусов. Машины на батарейках курсируют по пяти маршрутам и уже перевезли более одного миллиона пассажиров.

За прошлый год в городе обустроили еще 37 километров выделенных полос. Сейчас их общая длина составляет 324 километра. Транспорт, который ходит по выделенкам, каждый день перевозит 3,3 миллиона пассажиров. Кроме того, обособили более 50 километров трамвайных путей. Благодаря этому время поездки на трамвае сократилось в два - три раза.

С 2010 года в столице запустили 188 новых маршрутов наземного транспорта и оборудовали 500 новых остановок. Только в прошлом году маршрутов стало на 40 больше.

Кроме того, в 2018-м поставили 260 остановочных павильонов нового образца - с информационными онлайн-табло, навигацией, автоматами по продаже билетов и бесплатным Wi-Fi. Всего же за последние годы появилось 910 современных остановочных павильонов.