Прокатимся по Москве

Еще недавно москвичи, выбирая, на чем ездить по городу - на общественном или на личном транспорте, чаще склонялись в пользу последнего. Теперь благодаря инициативам мэра Сергея Собянина ситуация на дорогах и в целом в транспортной инфраструктуре заметно улучшилась. Развитие метро, наземки, МЦК, такси, проката и новые возможности повышают комфорт и пассажиров, и водителей. По данным столичной мэрии, доля постоянных пользователей общественного транспорта превысила 2/3. По этому показателю столица обошла аналогичные показатели в большинстве городов мира. В 2019 году общественный транспорт продолжит активно развиваться (см. «Что дальше»). Среди москвичей он становится все более популярным после очередных удобных новшеств. А городские дороги при этом становятся удобнее. По данным независимой компании «Том-Том» (Нидерланды), с 2012 года загрузка дорог в Москве уменьшилась на 25%.

АВАРИЙ НА ДОРОГАХ СТАЛО МЕНЬШЕ

В 2018 году число погибших в дорожных авариях в Москве сократилось на 7% по сравнению с 2010 годом. В этом помогли меры, связанные с работой Государственной автомобильной инспекции, новой транспортной инфраструктуры, транспортного патруля, системы фото- и видеофиксации на дорогах, интеллектуальной транспортной системы.

По распоряжению Сергея Собянина в городе разработаны правила взаимодействия оперативных служб столицы во время различных дорожных происшествий. При необходимости помощь приходит без задержек. Для этого оперативные службы должны тратить на прибытие по вызову не более 15 минут, а следственно-оперативные группы - не более 30 минут. А с последствиями аварии обязаны справиться в течение одного часа.

Эти меры, принятые Сергеем Собяниным, уже снизили на 42 процента среднее время ликвидации последствий дорожных ЧП. А следователи теперь приезжают на место быстрее - время прибытия уменьшилось на 20 процентов.

Порядок в дорожных потоках помогают наводить и выделенки. «Выделенные полосы - мировая практика, и в Москве они показали свою эффективность, - рассказал Сергей Собянин на своей странице в Твиттере. - Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проезжают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим еще больше 32 км полос «А».

За дорожной обстановкой ежедневно следят в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений. Его открыли в 2011 году в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Помимо этого, на улицах города работает несколько тысяч комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений дорожных правил. Их ставят чаще всего на проблемных участках там, где высок риск аварии. Видеокамерами также оснащают и выделенные полосы для наземки. Снижению ДТП помогает и то, что при организации движения все проекты и планы проходят экспертизы. Это позволяет решить одну из главных задач - снижение ДТП.

СТОП, ЗАТОРЫ

Водители тоже в плюсе. По сравнению с прошлыми годами сейчас средняя скорость движения на дорогах Москвы выросла на 18% - до 53 километров в час. Казалось бы, машин с каждым годом становится больше, но почему же потоки сотен тысяч авто ускоряются? Инициативы мэра Сергея Собянина позволили внедрить в городе эффективную транспортную систему. Поэтому, несмотря на появление новых автомобилей, скорость на дорогах столицы растет, особенно в час пик. А на благоустроенных улицах по результатам исследований тоже теперь проще ездить на машине. Заторов здесь стало меньше.

Собственное пространство для всех москвичей создается усилиями мэра Сергея Собянина и всего транспортного комплекса Москвы. Ни одна реконструкция улицы не проводится без учета баланса интересов как пассажиров, так и водителей на личном авто. Если пространство раньше использовалось неэффективно или вообще никак, то сейчас место начинает работать на благо каждого жителя.

Вагоны нового поезда «Москва» оборудованы сенсорными мониторами и USB-розетками.

В ЭЛЕКТРОБУСЕ УЖЕ ПЕРЕВЕЗЛИ МИЛЛИОН ПАССАЖИРОВ

Магистральный наземный транспорт Москвы совершил за последние годы прорыв. Главной новинкой стал электробус - экологически чистый пассажирский транспорт нового поколения. На пяти маршрутах 45 электробусов перевезли уже более миллиона пассажиров. Ведь прокатиться по Москве на такой чудо-машине - удовольствие! Низкопольный электробус рассчитан на 85 пассажиров, в нем есть 30 мест для сидения. В салоне - пандусы для маломобильных жителей, системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки гаджетов, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Электробус едет практически бесшумно. А зарядить его можно с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях на конечных остановках.

Стоит отметить, что за прошлый год в автобусные и троллейбусные парки столицы поступило 913 новых машин для наземных линий. С 2010 года столичные власти закупили всего 9993 новых автобуса, трамвая, троллейбуса и электробуса. Автобусы на маршрутах во всех районах полностью стали низкопольными, экологически чистыми, современными городскими машинами.

Главными проектами развития транспортной системы Москвы в 2019 году станут:ЧТО ДАЛЬШЕ

• строительство от 10 до 14 новых станций метро;

• запуск в конце 2019-го - начале 2020 года Московских центральных диаметров ­МЦД-1 «Одинцово - Лобня» и МЦД-2 «Нахабино - Подольск»;

• сокращение интервалов движения поездов МЦК в час пик с 5 до 4 минут;

• обновление подвижного состава метро. На линии выйдут 552 новых вагона «Москва»;

• разработка улучшенной модели поезда метро для поставки с 2020 года;

• открытие крупнейшего в мире Единого диспетчерского центра метрополитена;

• обновление наземного транспорта. Закупят 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов;

• открытие новых выделенных полос (32 км) и обособленных трамвайных путей (60 км);

• развитие альтернативного городского транспорта - 1000 новых велосипедов городского велопроката, 15 000 новых машин такси, 5000 новых машин каршеринга;

• улучшение электронных сервисов - мобильных приложений Транспортного комплекса Москвы, карты «Тройка»;

• повышение безопасности и снижение числа аварий на городских дорогах;

• персональный подход к каждому пассажиру с учетом его потребностей.