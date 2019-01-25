Психанувший из-за срыва сделки бизнесмен разгромил чужой офис в Москва-Сити

43-летний предприниматель устроил погром в офисе агентства недвижимости в комплексе «Город столиц» в Москва-сити. ЧП произошло вечером в четверг. Около 19.00 в полицию позвонила перепуганная женщина, сотрудница офиса: «У нас тут клиент крушит мебель и технику ломает!»

Приехавший на вызов полицейский патруль дебошира уже не застал, зато наблюдал последствия его "веселья" в переговорной комнате на 16 этаже.

- По словам очевидцев, мужчина устроил погром из-за неудачных переговоров, - заявили «КП» в пресс-службе московской полиции. - В том числе повредил принадлежащее компании оборудование. Сумму ущерба компания оценила в 1 миллион рублей. Покинув офис, мужчина продолжил хулиганить и на парковке - оторвал номерной знак на автомобиле «Роллс-Ройс».

По словам источника в правоохранительных органах, предприниматель приехал в офис договариваться о покупке жилья. Но что-то пошло не так. Вероятно, его не устроила цена. Психанул так психанул!

Личность агрессивного товарища полиции известна. С ним уже связались. Пока проводится доследственная проверка, которая, возможно, закончится возбуждением уголовного дела по статье «мелкое хулиганство». Там - либо штраф до 1 тысячи рублей, либо 15 суток ареста.